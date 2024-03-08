Rivian анонсувала компактні електричні позашляховики R2 (запас ходу 483 км, ціна $45 тис.), R3 та R3X

Компанія Rivian провела онлайн-презентацію свого електричного позашляховика R2. Також досить неочікувано компанія показала ще дві нові моделі ─ R3 та R3X.

Як і прогнозувалось, Rivian R2 — це компактний 5-місний позашляховик. У порівнянні з Rivian R1S розміри зменшились з 5100×1837×2212 мм до 4715×1700×2144 мм, а колісна база ─ з 3075 мм до 2935 мм. Покупцям пропонуються три версії оснащення двигунами:

стандартна одномоторна модель із заднім приводом,

двомоторна повнопривідна модель із двигунами спереду та ззаду,

версія з трьома двигунами, яка має два двигуни ззаду та один спереду.

Саме ця остання модель здатна прискорюватися від 0 до 100 км/год всього за 3 секунди.

Для всіх версій заявлений запас ходу принаймні 300 миль (близько 483 км). Автомобіль використовує акумуляторні комірки типу 4695 та велику батарею, яка займає більшу частину підлоги. Електромобіль оснащений зарядним портом NACS, тому він працюватиме з зарядними пристроями Tesla. Компанія також будує власну мережу зарядних станцій під назвою Rivian Adventure Network із планами створити 600 локацій протягом кількох років.

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Rivian R2 оснащений 11 камерами та 5 радарами, включно з фронтальним радаром великої дальності. Завдяки всім цим сенсорам було покращено можливості автономного керування автомобілем.

В салоні пропонується панорамний дах, інформаційно-розважальний центр, 2 бардачки, (тоді як у лінійці R1 не було навіть одного), 2 колеса прокрутки з динамічним тактильним зворотним зв’язком на кермі. В авто складаються задні та передні сидіння, що дозволяє влаштувати повноцінне спальне місце в салоні. Вікно дверей багажника можна опустити, що може бути корисним при перевезенні довгих предметів. Під капотом є ще один досить місткий багажник.

Електричний позашляховик Rivian R2 надійде у продаж в США у 2026 році за ціною від $45 тис. за версію з одним мотором. Автомобіль вже доступний для попереднього замовлення.

Rivian R3 – це ще компактніша версія електромобіля з коротшою колісною базою та більш жорсткою конструкцією. Ця модель також буде доступна у трьох версіях з одним, двома або трьома моторами. Акумулятор такий самий, як у R2, але про запас ходу відомостей немає.

Rivian R3X – версія для тих, кому потрібно пересуватися бездоріжжям. Вона має короткі звиси та більший кліренс. У цьому випадку пропонується лише комплектація з трьома двигунами.

Rivian поки не розкрила інформацію про ціни та строки початку продажів моделей R3 та R3X.

Джерело: Engadget

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