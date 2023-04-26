Кіберполіція викрила зловмисника, який за $500-2000 продавав персональні дані 300 млн українців та громадян ЄС

Кіберполіція повідомила про викриття 36-річного мешканця Нетішину, який через підконтрольні групи та канали в Telegram продавав персональні дані громадян України та Європейського Союзу.

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Зазначається, що в розпорядженні зловмисника були персональні дані понад 300 млн осіб. Вони містили відомості щодо паспортних даних, номерів платників податків, свідоцтв про народження, водійських посвідчень, даних банківських рахунків. В залежності від обсягу даних, продавець просив від $500 до $2000. Оплата надходила за допомогою заборонених на території України валют. Зазначається, що серед покупців були й громадяни країни-агресора.

Правоохоронці розпочали розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

В оселі зловмисника правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили мобільні телефони, три десятки жорстких дисків, SIM-карти, комп’ютерну техніку та серверне обладнання, на якому кіберполіцейські виявили бази даних з обмеженим доступом. Наразі встановлюється походження цих баз.

Під час проведення обшуку фігурант перешкоджав діям правоохоронців і завдав тілесних ушкоджень кіберполіцейському. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом нападу на кіберполіцейського слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Джерело: Кіберполіція