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Кіберзлочинці, прикидаючись “Укртелекомом”, шпигували за органами влади України

Кіберзлочинці, прикидаючись “Укртелекомом”, шпигували за органами влади України

Електронні листи, нібито відправлені від імені “Укртелекому”, містили файли, які запускали у дію шпигунську програму, повідомляє Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

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На комп’ютери співробітників органів влади України надходили електронні листи з темою “Судова претензія за Вашим особовим рахунком # 7192206443063763 от: 06.02.2023” та додатком у вигляді RAR-архіву “судовий лист, інформація щодо заборгування.rar”. У додатку містився текстовий документ та ще один архів, захищений паролем із вбудованим файлом “судовий лист, інформація щодо заборгування.pdf.exe”, розміром понад 600 МБ. 

Кіберзлочинці, прикидаючись “Укртелекомом”, шпигували за органами влади України

Якщо файл запускався, на комп’ютері встановлювалась Remcos — програма для віддаленого контролю та спостереження від компанії BreakingSecurity. Зазвичай її використовують для легітимного віддаленого адміністрування, однак у цьому випадку хакери планували таким чином шпигувати за комп’ютерами жертв. 

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“Виявлена активність відстежується за ідентифікатором UAC-0050 щонайменше від 2020 року. Попередні кібератаки здійснювалися із застосуванням програми для віддаленого адміністрування RemoteUtilities. Виходячи з функціонала програм і з того, що об’єктами кібератак зазвичай є органи державної влади України, вважається, що така активність здійснюється з метою шпигунства”, — кажуть в CERT-UA.

Раніше кіберзловмисники вже намагалися викрадати дані, маскуючись під МЗС України, а також ДСНС (використовуючи тему іранських дронів-камікадзе Shahed-136). У жовтні-листопаді 2022 року подібні листи також надходили начебто від імені Держспецзв’язку, пресслужби Генштабу ЗСУ, Служби безпеки України та від CERT-UA.

Розробник прикинувся хакером та вимагав у власної компанії $2 млн криптовалютою — його викрили через несправність в роботі VPN


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