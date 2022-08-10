КМДА: батьки столичних школярів можуть обрати форму навчання своїх дітей та змінити вибір протягом навчального року

У столиці проінспектували заклади освіти в рамках підготовки до нового навчального року. До складу інспекції увійшли представники Міністерства освіти і науки, Департаменту освіти і науки КМДА, районних державних в місті Києві адміністрацій. Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

«Цьогоріч 1252 освітні установи готуються до нового навчального року в умовах воєнного стану. Загальна кількість міських програм, які планувалось фінансувати, було скорочено вдвічі. У той же час, збережено в повному обсязі всі програми, які направлені на безпеку дітей та викладачів, у тому числі облаштування укриттів та забезпечення пожежної безпеки. На сьогодні роботи за цими програмами тривають і будуть завершені вчасно. До початку навчального року мають бути підготовлені абсолютно всі освітні установи», – заявила Олена Фіданян.

Директорка Департаменту наголосила, що всі батьки зможуть самі обрати для своїх дітей будь-яку форму навчання у закладах освіти і за потреби змінити форму навчання протягом навчального року.

«У жодному разі примушення до тої чи іншої форми навчання в столиці не буде, і батьки обиратимуть самі будь-яку форму навчання: офлайн, онлайн чи індивідуальну. Не буде і єдиного шаблону для всіх шкіл столиці, кожна буде приймати те чи інше рішення, спираючись на множину факторів. На сьогодні більшість шкіл знаходиться в процесі обрання формату навчання в новому навчальному році, і ми очікуємо на їхні рішення протягом 10 днів», – підкреслила Олена Фіданян.

Вона також нагадала, що навантаження на столичні заклади освіти не зменшиться навіть через те, що майже 20% столичних школярів перебуває за кордоном. Частина з них стане учасниками освітнього процесу дистанційно. Окрім того, додатково київські школи приймуть дітей вимушених переселенців.

Зазначимо, що відповідно до попередніх даних опитування батьків школярів, майже 70% обрали для дітей очну форму навчання з 1 вересня (20% – за кордоном, ще 10% обрали альтернативну форму).

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Джерело: КМДА