КМДА: Майже 70% батьків школярів обрали для своїх дітей навчання в очному режимі з 1 вересня (тільки 10% за онлайн або індивідуальну форму)

Відповідно до попередніх даних опитування батьків школярів, яке зараз триває у закладах освіти, майже 70 відсотків обрали для дітей очну форму навчання з 1 вересня. Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян.

«За нашими попередніми підрахунками, за кордоном на 1 вересня перебуватимуть майже 20 відсотків столичних школярів. Майже 70% дітей, відповідно до опитування батьків, готові до очного навчання. Решта – тобто ті, хто не наважується відправляти дітей до школи, мають можливість або навчатися онлайн, або за індивідуальною формою. Для цього достатньо написати відповідну заяву в школі», – заявила Олена Фіданян.

Також вона підкреслила, що головна увага в цьому році буде приділятися безпечному перебуванню дітей та працівників у закладах освіти.

«На сьогодні експертною комісією, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірені всі школи. Наразі можна впевнено казати, що майже 70% закладів освіти мають укриття (не бомбосховища!), які оновлюються та ремонтуються відповідно до вимог, де діти будуть у безпеці. Але навіть у цих школах одночасно зможуть перебувати лише стільки людей, скільки вміщує укриття. Тобто школи, у яких укриття не може вмістити всіх учнів із вчителями, перейдуть на двозмінне навчання. Ті ж заклади освіти, де немає ані свого укриття, яке б відповідало всім вимогам, ані безпечного місця поруч зі школою, куди можна оперативно перевести дітей у разі повітряної тривоги, взагалі не зможуть розпочати навчання в очній формі», – пояснила Олена Фіданян.

Нагадаємо, що 1 вересня до столичних шкіл підуть також діти тих, хто був змушений переїхати до столиці через агресію рф. На сьогодні до закладів освіти зараховано вже більше 2 тисяч дітей внутрішньо переміщених осіб.

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Джерело: КМДА