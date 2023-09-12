Новини Авто 12.09.2023 о 12:29

Відео: колісний ковпак злетів із Tesla Cybertruck прямо на дорозі

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Юрій Орос

Автор новин

Tesla Cybertruck вже майже готова до серійного виробництва, і зараз деякі екземпляри тестуються на дорогах загального користування. Один із них створив потенційно аварійну ситуацію через колісний ковпак, що відлетів.

Колісні ковпаки колись були майже на всіх автомобілях, але вони були більш декоративним елементом, який майже зник із розповсюдженням легкосплавних дисків, з якими краще охолоджуються гальма. Проте у випадку Cybertruck ковпаки необхідні для покращення аеродинаміки — зменшення турбулентних потоків, які створюють колеса, що обертаються. В теорії такі ковпаки можуть підвищити аеродинамічну ефективність на 5-10%, передає Electrek.

Відео: колісний ковпак злетів із Tesla Cybertruck прямо на дорозі

Відео було знято на відеореєстратор іншого автомобіля Tesla. Інцидент стався в Сан-Франциско, на автостраді 101, недалеко до фабрики Tesla у Фремонті.

Пластиковий виріб відносно легкий, і малоймовірно, щоб він міг пошкодити когось із сусідів за потоком. Проте за певного збігу обставин може статися й непоправне. Напередодні серійного випуску Tesla варто звернути увагу на контроль над якістю.

Оновлений Tesla Cybertruck помітили на стоянці у Сан-Франциско (фото)

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