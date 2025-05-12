Консоль MSI Claw 8 AI+ отримала новий дизайн та 2 ТБ SSD

MSI оновила свою портативну консоль Claw. На жаль, компанія не випустила версію з новими потужними процесорами AMD або чипами Intel Core 200V та 16 ГБ оперативної пам’яті. Кнопка Xbox теж не з’явилася. Замість цього MSI представила нове декоративне оформлення з чорним та білим кольором для існуючої версії Claw 8 AI+.

Отже, до оригінальної версії Sandstorm додалася нова — Polar Tempest, тобто модель у чорно-білому стилі. Та все ж таки MSI приберегла для цієї версії хоч одне апаратне оновлення. Компанія збільшила місткість вбудованого сховища до 2 ТБ.

Портативні ігрові консолі MSI Claw 8 AI+ та Claw 7 AI+ використовують процесори Intel Core Ultra 7 258V на базі архітектури Lunar Lake. Попри просування консолі через інфлюенсерів, особливою популярністю серед користувачів вона не користувалася. Причин тому кілька. Наприклад, Steam Deck має привабливішу ціну, а ASUS ROG Ally ─ кращу оптимізацію. MSI Claw не вважається «поганим» пристроєм, але він занадто дорогий, щоб стати масовим хітом.

Втім, MSI, схоже, вірить, що нове забарвлення може змінити ситуацію. Цікаво, що компанія не запускала жодної рекламної кампанії, не робила офіційного анонсу та не опублікувала пресрелізу. Нова модель тихо з’явилась на офіційному сайті. Хоча перші згадки про неї з’явилися ще у квітні.

Характеристики MSI Claw 8 AI+

Процесор до Intel Core Ultra 7 258V

ОС Windows 11 Home

Сенсорний 8-дюймовий FHD+ (1920×1200) дисплей, 120 Гц, 100% sRGB, 500 ніт, VRR, рівень IPS

Аналогові тригери та стіки з ефектом Хола

Акумулятор місткістю 80 Вт·год

Опціональний 2 ТБ PCIe Gen4x4 NVMe M.2 SSD

Система охолодження Cooler Boost HyperFlow

Програмовані макро-клавіші

Два порти Thunderbolt 4

Інтерфейс MSI Center M для оптимізації портативного режиму

MSI AI Engine для адаптивного налаштування системи

У комплекті — 1 місяць підписки на PC Game Pass

Версія MSI Claw 8 AI+ Polar Tempest, за прогнозами, надійде в продаж до кінця травня. У деяких європейських магазинах її вже можна знайти за ціною від €1100, а в США — за $999. Обсяг 2 ТБ є опціональним, але саме він вважається головною відмінністю від моделі Sandstorm.

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Джерело: videocardz