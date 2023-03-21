Концепція закону «Маски-шоу стоп» від Мінцифри: обшуки в ІТ-компаніях без вилучення техніки і можливість скопіювати інформацію

Михайло Федоров, якого ВРУ призначила на посаду віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України, розповів про перші напрацювання майбутнього закону «Маски-шоу стоп». Відповідні новації він представив керівникам великих ІТ-компаній. Що цікаво, зустріч проходила в Офісі Генерального прокурора.

Основна мета закону «Маски-шоу стоп» – унеможливити неправомірне втручання силових структур у діяльність компаній, що призводить до зупинки робочого процесу. Зазначається, що у випадку порушення законодавства в ІТ-компаніях можуть проводитись обшуки. Але вони не повинні призводити до зупинки їх роботи через вилучення всього наявного обладнання.

Можновладці планували внести відповідні зміни до Кримінально процесуального кодексу в межах «Дія.City» ще до війни. Але через повномасштабне вторгнення питання було відкладено. Але зараз «процес пришвидшився».

Наразі Мінцифри пропонує наступні нововведення:

Техніку не можна вилучати, а лише копіювати саму інформацію. Виключення: якщо є ухвала слідчого судді про дозвіл вилучення через загрозу знищення речей чи документів. Таким чином буде збережено баланс інтересів бізнесу та слідства.

У разі вилучення пристроїв власнику надається право копіювати інформацію. Тобто у компанії залишається можливість працювати надалі на інших пристроях.

Арешт майна може бути лише на певний термін – його встановлює суддя. Строк розгляду питання про арешт слідчим суддею збільшено з 48 до 72 годин. Це допоможе судді краще вивчити справу.

Обшук в ІТ-компаніях дозволяється лише, якщо доведено неможливість отримання інформації в інший спосіб (запити до державних органів, аналіз реєстрів), а ухвала містить належну правову оцінку судді. Строк розгляду питання про обшук збільшено з 1 до 2 днів.

Забороняється вилучення грошей, документів, речей під час обшуку, якщо про це прямо не вказано в ухвалі. Виключення: якщо це є предметом, знаряддям, засобом злочину.

На жаль, поки що це все лише плани, які досі не мають строків реалізації. Наразі ще йдуть роботи над концепцією та текстом законопроєкту. Мінцифри не може сказати, коли документ передадуть на розгляд до ВРУ. Проте зазначається, що до процесу обговорення залучені представники ІТ-бізнесу та державні органи.

У представників ІТ-галузі поки що досить стримані очікування стосовно нового законопроєкту. Хоча ініціативу сприймають позитивно, зазначають, що вона навряд чи усуне всі проблеми з обшуками.

«Новий законопроєкт – це, як наклеїти пластир на дуже велику рану», — говорить засновник MacPaw Олександр Косован, який сам нещодавно зіштовхнувся з обшуками.

На його думку, владі потрібно змінювати загальне ставлення до бізнесу.

У Офісі Генерального прокурора поки не говорили про деталі та дієвість закону, оскільки це лише перша версія.

Джерело: forbes