"Космічні шпигуни" росії вже 3 роки перехоплюють супутники зв’язку ЄС, — Financial Times

Depositphotos

Європейські посадовці кажуть, що два російські космічні апарати перехопили зв’язок щонайменше з дюжини ключових супутників над континентом. Перехоплення, про які раніше не повідомлялося, можуть дозволити росії маніпулювати їхніми траєкторіями або навіть спричинити падіння.





Протягом останніх трьох років російські космічні апарати значно інтенсивніше супроводжують європейські супутники. Військові та цивільні космічні служби Заходу відстежують діяльність “Луч-1” і “Луч-2” — двох російських об’єктів, які неодноразово здійснювали підозрілі маневри на орбіті. Обидва апарати здійснювали ризиковані зближення з деякими з найважливіших європейських геостаціонарних супутників, які працюють високо над Землею та обслуговують Європу, включно з Великою Британією, а також значні частини Африки та Близького Сходу. Вони залишалися поблизу цих супутників тижнями, особливо протягом останніх трьох років.

“Супутникові мережі — це ахіллесова п’ята сучасних суспільств. Той, хто атакує їх, може паралізувати цілі країни. Активність росії становить фундаментальну загрозу для всіх нас, особливо в космосі. Це загроза, яку ми більше не можемо ігнорувати”, — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у промові минулого вересня.

Обидва супутники підозрюють у веденні “SIGINT-розвідки (радіоелектронної розвідки)” — так заявив Financial Times генерал-майор Міхаель Траут, керівник космічного командування Бундесверу. Він зазначив, що апарати “Луч” майже напевно намагалися розміститися всередині вузького конуса променів даних, які передаються з наземних станцій на супутники, та висловив занепокоєння тим, що чутлива інформація — зокрема командні дані для європейських супутників — передається без шифрування, оскільки багато з них були запущені давно і без сучасних засобів криптографічного захисту. Це робить їх уразливими до втручання або навіть знищення у разі, якщо ворог заздалегідь запише їхні командні дані.

“Луч-1” і “Луч-2” навряд чи мають власні можливості для глушіння або знищення супутників. Втім, імовірно, вони надали росії великі обсяги даних про те, як такі системи можна вивести з ладу — як із Землі, так і безпосередньо на орбіті. Траут припустив, що супутники перехопили “командний канал” апаратів, до яких наближалися, — тобто зв’язок між супутниками та центрами управління, який дозволяє коригувати орбіту. Маючи таку інформацію, росія може імітувати роботу наземних операторів, надсилаючи фальшиві команди для маніпулювання двигунами. Ці ж двигуни можуть бути задіяні для виведення супутників із правильного положення або навіть для їхнього падіння. Розвіддані також можуть допомогти визначити, хто ними користується і де саме, — інформацію, яку можна використати для глушіння або хакерських атак.

“Апарати “Луч” маневрували навколо геостаціонарних супутників і “паркувалися” поруч із ними, часто на багато місяців. “Луч-2″ наразі перебуває в безпосередній близькості до Intelsat 39 — великого геостаціонарного супутника, який обслуговує Європу та Африку”, — зазначила Белінда Маршан, головна наукова директорка американської компанії Slingshot Aerospace, яка відстежує космічні об’єкти за допомогою наземних сенсорів і штучного інтелекту.

За даними Slingshot, від моменту запуску у 2023 році “Луч-2” зависав поблизу щонайменше 17 інших геостаціонарних супутників над Європою, які використовуються як у комерційних, так і в урядових цілях.





“Вони відвідують одні й ті самі “родини” супутників, тих самих операторів — тож можна зробити висновок, що в них є конкретна мета або інтерес. Усі ці оператори пов’язані з країнами НАТО. Навіть якщо вони не можуть розшифрувати повідомлення, вони все одно здатні витягти багато інформації… наприклад, скласти карту використання супутника або визначити розташування наземних терміналів”, — зазначив Норбер Пуазан, старший орбітальний аналітик французької компанії Aldoria, яка відстежує супутники “Луч”.

Він також додав, що ворог, схоже, нарощує розвідувальну активність у космосі, запустивши торік два нові супутники, і один з них наразі прямує до тієї ж зони, де розташовані геостаціонарні супутники, які обертаються на висоті близько 35 000 км над Землею. Втім, “Луч-1” може більше не функціонувати. 30 січня земні телескопи зафіксували, як із супутника вирвався, ймовірно, струмінь газу. Невдовзі після цього він, схоже, принаймні частково фрагментувався. Схоже, все почалося з проблем у системі руху, після чого “безперечно відбулася фрагментація, а сам супутник продовжує обертатися в неконтрольованому режимі.

Джерело: ArsTechnica.com