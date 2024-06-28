Астронавти NASA на МКС ховалися від уламків російського супутника — він розвалився

Американським астронавтам на Міжнародній космічній станції наказали сховатися після того, як російський супутник розвалився поблизу. NASA повідомляє, що в четвер увечері американські екіпажі сховалися у своїх космічних кораблях через розпад супутника. Вказівка NASA заховатися була запобіжним заходом. Через годину екіпажам дозволили відновити свою звичайну діяльність.

Космічне командування США заявило, що зруйнувався супутник Resurs-P1, який належав росії та був виведений з експлуатації у 2021 році. Колапс супутника в середу близько 16:00 UTC створив «понад 100 уламків, які можна відстежити». За оцінками LeoLabs, Resurs-P1 мав вагу близько 6 т і майже кругову орбіту, коли розколовся.

«USSPACECOM не помітило безпосередніх загроз та продовжує проводити регулярні оцінки, щоб підтримати безпеку та стійкість космічної сфери», — йдеться в заяві командування.

LeoLabs, компанія, яка відстежує космічні переміщення, написала, що вона відстежує понад 180 фрагментів, які дрейфують на орбіті.

«Ми очікуємо, що це число зросте найближчими днями. Ми активно аналізуємо хмару уламків, щоб схарактеризувати її, визначити потенційну причину та оцінити вплив».

Російський супутник був інструментом спостереження, який знімав зображення з високою роздільною здатністю, що дозволяло розрізняти об’єкти на Землі на відстані близько 1 метра один від одного.

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Космічне агентство «роскосмос» у січні 2022 року заявило, що супутник був неактивний з кінця 2021 року через вихід із ладу його бортового обладнання після того, як він пропрацював на 3,5 роки довше, ніж очікувалося. Розпад супутників на низькій навколоземній орбіті часто може становити небезпеку для інших супутників, космічних кораблів або космічних станцій через уламки.

Уламки іноді можуть десятиліттями залишатися на близькій орбіті, перш ніж гравітація Землі затягне їх в атмосферу та спалить. Космічні агентства працюють над зменшенням кількості космічного сміття на низькій навколоземній орбіті, оскільки все більше супутників виводиться з експлуатації, а їхні уламки підвищують ризик аварій космічних кораблів.

Головним способом утилізації виведеного з експлуатації супутника зазвичай є спрямування його якнайдалі від Землі, що зменшує ризики для космічної діяльності поблизу планети. Інший спосіб — дозволити супутнику згоріти в атмосфері.

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Джерело: Business Insider

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