Головне управління розвідки розповіло про результати використання «народного супутника» ICEYE, роботу якого в інтересах України забезпечив «Благодійний Фонд Сергія Притули», блогер Ігор Лаченков та пожертви українців на «народний байрактар». Супутник постачає дані українській розвідці вже майже два роки.

За цей час ICEYE зробив з орбіти 4173 об’єктів російських окупантів на території України та в інших частинах світу. За весь час розвідникам вдалося роздивитися:

17 військово-морських баз

153 склади палива та нафтобази

147 складів боєприпасів, зокрема ракетних та авіаційних

238 позицій ППО та радіорозвідки

370 аеродромів

Також CEYE спостерігає за пунктами дислокації росіян, військовими містечками, полігони та центри розгортання мобілізації. Це дозволяє стежити за переміщеннями ворога та робити висновки про подальші дії та плани окупантів. «Народний супутник» веде спостереження за російськими об’єктами ВПК та транспортними шляхами агресора, зокрема за незаконним керченським мостом.

Космічний апарат ICEYE дає можливість чітко роздивитися скупчення військ агресора, навіть замаскованих. Добре видно механізовані підрозділи та місця концентрації військової техніки. Характеристики супутника дозволяють ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, засобів ППО та кораблів ворога. Він допомагає фіксувати наслідки українських ударів по військових об’єктах росіян.

Близько 38% даних, отриманих супутником ICEYE, використані для підготовки операцій з вогневого ураження російського агресора. Ці удари завдали окупантам багатомільярдних збитків та зменшили їхній військовий потенціал.

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Джерело: ГУР

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