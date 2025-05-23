Новини Крипто 23.05.2025 о 18:38 comment views icon

Kraken запустить xStocks: токенізовані акції найбільших компаній та ETF — на блокчейні Solana

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Тетяна Нечет

Автор новин

Kraken запустить xStocks: токенізовані акції найбільших компаній та ETF — на блокчейні Solana

Команда Kraken об’єдную традиційні (TradFi) з децентралізованими (DeFi). Компанія запустить токенізовані акції на блокчейні Solana під брендом xStocks, розробленим компанією Backed.

Незабаром користувачі з багатьох країн зможуть отримати доступ до популярних американських акцій і ETF, представлених у вигляді SPL-токенів. Ці активи будуть доступні для торгів як безпосередньо на платформі Kraken, так і через сумісні криптогаманці. Інвестори зможуть використовувати xStocks як заставу в DeFi-середовищі, що неможливо у межах традиційної фінансової системи.

До xStocks ввійдуть акції та ETF 50 найбільших компаній, серед яких Nvidia, Apple, та Tesla.

Раніше компанія вже надала можливість американським користувачам купувати понад 11 000 акцій і ETF безпосередньо через додаток Kraken.

Напередодні біржа Bybit відкрила торгівлю акціями 78 компаній, а банк JPMorgan дозволив клієнтам купувати BTC.

Джерело: Kraken

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