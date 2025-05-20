Крипто Новини 20.05.2025 о 20:04 comment views icon

Bybit відкрив торгівлю акціями 78 компаній, а JPMorgan дозволив клієнтам купувати BTC

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Тетяна Нечет

Автор новин

Друга найбільша криптобіржа світу Bybit розширила свою торгівельну платформу Gold & FX (MT5), додавши торгівлю 78 основними світовими акціями з використанням стейблкоїна USDT.

Це дозволить користувачам купувати акції компаній з різних секторів на суму від 5 USDT та з комісією на рівні 0,04 USDT. Також доступне 5-кратне кредитне плече.

Традиційні активи, такі як золото, нафта та індекси, залишаються доступними на платформі.

Крім того, генеральний директор Джеймі Даймон JPMorgan Chase повідомив, що банк дозволить купувати біткоїни. Хоча сам він не в захваті від цієї ідеї. Даймон чітко дав зрозуміти, що його особиста думка щодо біткоїна залишається незмінною: BTC має проблеми через використання у відмиванні грошей, кримінальній діяльності та відсутність ясності щодо прав власності.

З серпня Morgan Stanley дозволила своїм фінансовим консультантам запропонувати доступ до спотових біткоїн-ETF кваліфікованим клієнтам.

Джерела: Bybit, CNBC

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