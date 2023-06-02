«Київ Цифровий» та «ЛУН Місто» створили мапи укриттів Києва, в яких можна перечекати повітряну тривог

Травень виявився особливо багатим на обстріли Києва з боку російських терористичних військ. Ледь не щоночі в столиці лунають сирени повітряної тривоги та звуки роботи ППО, а охоронці неба збивають дрони та ракети, якими окупанти намагаються нищити Україну. На жаль, інколи через обстріли міністерства вбивств рф трапляються трагедії, які вкотре підкреслюють необхідність перебувати у сховищах під час повітряних тривог.

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Щоб мешканцям Києва було простіше знайти найближче сховище, сервіси «ЛУН Місто» та «Київ Цифровий» запустили карти, які вказують розташування таких безпечних місць. Додамо, нещодавно на «ЛУН Місто» з’явилась інтерактивна мапа закладів з укриттями, де можна перечекати повітряну тривогу.

Нова карта сховищ від «ЛУН Місто» являє собою сервіс громадського моніторингу укриттів Києва. На карту нанесені офіційні та неофіційні укриття столиці. Завдяки цьому, кожен охочий може перевірити, чи відкрите укриття, та лишити відгук.

Застосунок «Київ Цифровий» пропонує власну карту укриттів. На перший погляд, вона збігається з картою «ЛУН Місто». Проте, версія від «Київ Цифровий» має одну суттєву перевагу – вона доступна офлайн на пристрої користувача та може використовуватись навіть без інтернет-доступу. Щоб скористатись нею, треба оновити застосунок та один раз зайти в нього. Після цього карта автоматично завантажиться у фоновому режимі.

Додатково зазначається, що в оновленій версії карти розробники додали можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.

«Раптом укриття немає або воно зачинене, виберіть його на мапі та натискайте в інформаційній картці «Поскаржитися на укриття», – йдеться в застосунку.

Відповідальний департамент отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію.