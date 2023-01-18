Київрада не підтримала петицію про безготівкову оплату проїзду в маршрутках

Восени минулого року на сайті Київради була створена петиція з пропозицією ввести безготівкову оплату проїзду в маршрутках. Як зазначав автор петиції, громадянам доводиться розраховуватися готівкою в маршрутних таксі, «на відміну від усіх інших видів транспорту», а це може бути незручно.

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«Запровадили безготівкову оплату усюди, окрім маршруток. Пропоную вже закрити цей пункт в усіх видах громадського транспорту», – зазначав автор петиції.

Вказана петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів, і вона надійшла на розгляд Київради. Проте Київрада не підтримала цю петицію.

Орган місцевого самоврядування Києва у відповіді на петицію зазначив, що запровадження безготівкового розрахунку за проїзд в маршрутках можливе лише за умови приєднання київських приватних перевізників до міської системи. Наразі це не відбулося, хоча «перемовини ведуться».

При цьому зазначається, що запровадження системи відкладено на час дії воєнного стану та ще 9 місяців після його скасування. То ж запровадження безготівкового розрахунку в маршрутках чекати доведеться ще чимало часу.

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Раніше приватні перевізники Києва відмовлялися приєднуватися до системи електронного квитка, пояснюючи це тим, що столична модель перевезень не така, як у європейських країнах.