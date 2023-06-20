Київська ІТ-компанія намагалася «злити» росіянам оборонні дані з прифронтових територій — айтівцям загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна

Київські айтівці мали намір надати російським окупантам віддалений доступ до електронних систем Донецької обласної військової адміністрації. Компанія займалася встановленням ПЗ у державні установи, а її співробітники надавали віддалений доступ до нього «колегам» – терористам із «ДНР».

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Метою зловмисників було регулярне отримання спецслужбами Росії інформації з електронного документообігу ОВА. Насамперед їх цікавили наслідки ракетних ударів по об’єктах інфраструктури. Окупанти хотіли знати координати об’єктів, на яких проводився ремонт, щоби планувати повторні атаки.

Під час обшуку в офісах компанії та місцях проживання підозрюваних було вилучено печатки, документи, комп’ютери та мобільні телефони з даними, що вказують на сприяння терористам та ведення спільного бізнесу з «донецькою філією».

Наразі затримано одного з підозрюваних. Керівнику ІТ-компанії та п’ятьом його спільникам, які сховалися на непідконтрольних територіях, пред’явлено звинувачення у пособництві діяльності терористичної організації. Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерела: СБУ, Офіс Генерального прокурора