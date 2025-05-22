LAN 10 Гбіт/с піде в маси вже цього року — Realtek представила доступні рішення

Якщо вам колись здавалося, що 10 Гбіт/с Ethernet — це надто дорого, складно і тільки для серверів чи ентузіастів, то Realtek готова змінити ці уявлення. На виставці Computex 2025 компанія показала одразу кілька чипів з підтримкою такої швидкості, які зроблять надшвидкий Ethernet більш доступним — як для геймерських ПК, так і для домашніх мереж.

Ще два роки тому на тій самій виставці Realtek показувала свої 5-гігабітні мережеві рішення й натякала на 10 Гбіт/с у майбутньому. І от — це майбутнє настало. Базовий чип RTL8127 для звичайних ПК підтримує всі швидкості — від 10 Мбіт/с до 10 Гбіт/с — і споживає менше ніж 2 Вт. Його старший брат RTL8127AP орієнтований на сервери, адже має повну підтримку віддаленого адміністрування через DASH 1.2. Обидва варіанти використовують інтерфейс PCIe 4.0 x1, що забезпечує хорошу продуктивність, але вимагає сучасної материнської плати.

Для більш вузьких задач Realtek підготувала чип RTL8127ATF — варіант винятково для оптоволокна. Він не працює з малими швидкостями 10/100 Мбіт/с, а його енергоспоживання трохи перевищує 1 Вт. Подібна за характеристиками мідна версія — RTL8127AT — також підтримує тільки високошвидкісні режими, зате має класичний Ethernet-порт. Обидва ці чипи вже отримали інтерфейси PCIe Gen 3 x2 або PCIe Gen 4 x1, і мають фізичне з’єднання PCIe x2. Це може трохи обмежити сумісність із деякими платами, особливо при використанні у вигляді плати розширення.

Окремої уваги заслуговує RTL8159 — мережевий контролер для USB 3.2 Gen 2×2. Він дозволяє отримати повноцінний 10 Гбіт/с Ethernet через звичайний USB-порт. Realtek вже показала кілька прототипів готових пристроїв на його основі, хоча остаточний дизайн продуктів може трохи змінитися.

Але це ще не все. Realtek також продемонструвала Ethernet PHY на 10 Гбіт/с, який у майбутньому з’явиться у доступніших комутаторах, маршрутизаторах і навіть адаптерах типу SFP+ to RJ45. Саме такого рішення довго не вистачало для справжнього прориву у сегменті доступних 10G-мереж.

Цін поки немає, але один із представників компанії натякнув, що ці нові чипи коштуватимуть менше ніж удвічі дорожче за 5G-моделі, а ті — своєю чергою — менш ніж удвічі дорожчі за 2.5G. Тобто можна цілком очікувати мережеві карти з підтримкою 10 Гбіт/с дешевші за $50, а можливо, й за $40. Realtek також підтвердила, що деякі материнські плати з RTL8127 з’являться вже цього року, а готові мережеві адаптери — в четвертому кварталі 2025.

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Все йде до того, що домашній 10G Ethernet перестане бути екзотикою і стане цілком досяжною реальністю — без фантастичних витрат. Особливо для тих, хто працює з великими файлами, NAS-сховищами або просто хоче максимальну швидкість.

Джерело: techpowerup