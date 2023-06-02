Realtek на Computex 2023: адаптери Wi-Fi 7 до 2,8 Мбіт/с, 5 Гбіт/с LAN та контролер хаба USB4 40/80 Гбіт/с 240 Вт

На Computex 2023 Realtek була однією з небагатьох компаній, що демонстрували технологію Wi-Fi 7. На виставці були показані рішення для ПК, роутери представлені лише у дорожній карті. Ряд виробників материнських плат вже запропонували рішення з підтримкою нового бездротового стандарту.

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Адаптер Wi-Fi 7 RTL8922AE буде доступний у форматах M.2 2230 та 1620 (модуль для паяння). Демонстраційна мережева карта показувала швидкість 1750-1950 Мбіт/с, при тому, що Realtek використовувала спеціальну станцію для імітації перешкод реального міського середовища. Це майже вдвічі швидше, ніж Wi-Fi 6 з використанням аналогічної антени 2×2. Демонстрація проводилася на невеликих відстанях, тож реальна «далекобійність» нового стандарту поки що під питанням.

Заявлена ​​максимальна швидкість RTL8922AE – 2800 Мбіт/с за одночасного підключення до діапазонів 5 ГГц і 6 ГГц та об’єднанні їх пропускної спроможності. Адаптер обмежений пропускною здатністю каналу 160 МГц, тоді як стандарт Wi-Fi 7 може працювати з каналом до 320 МГц – невідомо, чи підтримуватимуть це клієнти першого покоління.

Мережева карта також підтримує Bluetooth 5.4 з покращеними BLE Audio та Auracast. Realtek RTL8922AE з’явитися на ринку не раніше початку 2024 року. Відповідно до дорожньої карти, маршрутизатори будуть представлені у другій половині 2024 року. Спочатку компанія зосередиться на пристроях у нижній частині діапазону хвиль, поступово збільшуючи пропускну здатність.

Не залишилися без апгрейду й дротові мережі: Realtek приєднується до тренду на 5 Гбіт/с LAN. Крім підвищеної швидкості, мережева карта PHY RTL8251B-CG відрізняється низькою вартістю, енергоспоживанням та тепловиділенням.

Контролер RTL8126-CG PCIe 3.0 x1 є крихітним чипом QFN56 розміром 8х8 мм, що споживає до 1,7 Вт, чим вигідно відрізняється від більшості конкурентних 5 Гбіт/с адаптерів, які є урізаними 10-гігабітнимиі рішеннями.

Карта RTL8157-CG – міст Ethernet 5 Гбіт/с на основі USB 3.2 Gen 2 (10 Гбіт/с) у корпусі QFN68. Очікується, що всі три рішення буде запущено у четвертому кварталі цього року. Всі адаптери здатні передавати Ethernet зі швидкістю 5 Гбіт/с кабелями Cat 5e довжиною до 100 м.

Досі було випущено не так багато рішень для USB4, оскільки вони базуються в основному на технології Intel Thunderbolt та вимагають відрахувань. Realtek вирішила виправити положення, випустивши контролер хабів RTS5490 за допомогою швидкості до 40 Гбіт/с. Він зворотно сумісний з Thunderbolt 3 та USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбіт/с), а також з повільнішими стандартами USB. Контролер підтримує загальну потужність 240 Вт.

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Схема RTS5490 підтримує DisplayPort 2.1 та UHBR20 до 80 Гбіт/с, але демонстраційна плата використовувала старіший контролер MST з обмеженням до DP 1.4. Про терміни виходу контролера не повідомлялося.

Джерела: TechPowerUp, TechPowerUp і TechPowerUp