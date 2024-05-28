Larian хотіла створити Baldur’s Gate 4 — ідеї студії не сподобалися Wizards of the Coast

Один з розробників Baldur’s Gate 3 каже, що Larian хотіла зробити четверту гру серії та просувала свої ідеї, але вони не сподобалися Wizards of the Coast, власникам D&D. Як відомо, після цього Larian оголосила, що наступну створюватиме якась інша студія. У розмові з GamesRadar+ режисер-постановник Адам Сміт розповів про спробу Larian створити ще одну Baldur’s Gate.

«Для нас у нас не було нічого незавершеного, що ми хотіли б сказати, ми хотіли перейти до інших світів, — сказав Сміт про завершення Baldur’s Gate 3. — І ми спробували, ми почали проштовхувати ідеї щодо Baldur’s Gate 4. Вони не схвилювали нас, і у нас не стало вогню [продовжувати] …Було очевидно — ми цього не зробимо. І це чудово працювати там, де вам не кажуть: «Так, але це заробить нам стільки грошей, тому ми повинні це зробити», — зазначив Сміт.

За його словами, одна з причин створення Baldur’s Gate 3, ще можливість чесно сказати: «Це історія, про яку ми дійсно дбаємо». Багато студій часто не мають повної автономії в роботі та подібного вибору.

Постановник Baldur’s Gate 3 також розповів про скасоване DLC для гри. Раніше цього року керівник студії Larian Свен Вінке повідомив, що Larian мала намір створити доповнення для Baldur’s Gate 3, але відмовився від нього просто тому, що ніхто з команди не був захоплений цим. Вінке сказав, що співробітники навіть подякували йому за скасування DLC.