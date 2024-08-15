Легендарна Diablo тепер доступна в браузері — відчуйте ностальгію

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Оригінальна версія культової гри Diablo, випущена в 1996 році, тепер повністю доступна для гри в інтернет-браузері, зберігаючи свою неповторну атмосферу.

Ентузіасти з команди devilution і розробник GalaXyHaXz відтворили вихідний код гри Diablo, що дало змогу запустити її в браузері. Гравці можуть насолодитися класикою, перейшовши за посиланням та обравши між імпортом наявного файлу збереження або безплатною пробною версією (повна версія для тих, хто придбав гру в GOG).

Хоча Diablo 2 вважають кращою грою за багатьма показниками, особливо після виходу Diablo 2 Resurrected, атмосфера першої частини залишається неперевершеною. Прогулянки місячним Тристрамом під акомпанемент гітарних арпеджіо створюють унікальне відчуття, яке запам’ятовується надовго.

Можливість грати в Diablo на слабкому робочому ноутбуці через браузер здається сюрреалістичною, особливо тим, хто пам’ятає, як у 1996 році для запуску гри потрібен був потужний комп’ютер. Для тих, хто ніколи не грав у оригінальну Diablo, це чудова нагода познайомитися з класикою жанру. А ветерани зможуть поринути в ностальгію та знову відчути атмосферу, яка зробила цю гру легендарною.

Blizzard North випустила Diablo у 1996 році, здійснивши революцію в жанрі action-RPG. Гра занурила гравців у похмурий світ Санктуарію, де хоробрі герої борються з полчищами демонів у підземеллях. Завдяки атмосферній графіці, захопливому геймплею та системі випадкової генерації предметів, Diablo швидко завоювала серця гравців. Встановивши нові стандарти в жанрі, вона вплинула на розвиток багатьох майбутніх ігор і започаткувала культову серію, яка й досі продовжує захоплювати геймерів по всьому світу.

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Джерело: Gamesradar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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