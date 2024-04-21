Керівник Diablo Род Фергюссон про екранізацію гри: «Це може спрацювати»

На тлі успіху серіалу Fallout люди частіше замислюються про екранізацію інших ігор. Дженіфер Янг з сайту Windows Central запитала у Рода Фергюссона, керівника франшизи Diablo, чи можна зробити гру успішним серіалом на Netflix або Amazon Prime. Він відповів ствердно, і навіть з ентузіазмом, проте, ймовірно, конкретних планів у Blizzard немає.

«Так, я точно думаю, що це може спрацювати. Одна з речей, які мені дуже сподобалися в Diablo як IP, це те, що вона має дуже пов’язані теми, тому що це Високі Небеса проти Палаючого Пекла, ідея Добра проти Зла. Я б хотів, щоб мені було щось вам сьогодні сказати. Але наразі це лише ідея. Ви питаєте, чи я думаю, що це спрацює? Безумовно, так. Одна з речей, які мене зацікавили, це аніме Cyberpunk [2077], яке змусило мене повернутися до Cyberpunk. Останнім часом було багато чудових шоу», — каже Род Фергюссон.

Чутки про екранізацію Diablo з’явилися ще у 2018 році, з натяку на YouTube Бренді Кемел, тодішньої менеджерки спільноти гри. Вона казала, що Blizzard розробляє кілька медіапроєктів навколо Diablo. Це було ще до того, як стало відомо про Diablo 2: Resurected, Diablo Immortal та Diablo 4. Невдовзі це підтвердив Енді Косбі, автор перезапуску Хеллбоя, проте згодом твіт був видалений.

«Мабуть, я можу підтвердити, що справді веду останні переговори щодо написання та демонстрації нового мультсеріалу Diablo для Activision та Netflix. Це дуже захопливо, і я сподіваюся, що все вийде».

Це були останні дані про екранізацію. Як можна бачити зараз, тоді проєкт не стартував.