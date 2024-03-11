Lego та Nintendo випустять тематичний набір Mario Kart у 2025 році

Lego та Nintendo випустять тематичний набір Mario Kart, але доведеться почекати 2025 року. Компанії анонсували майбутнє доповнення до своєї спільної лінійки у короткому тизері, який вийшов напередодні Дня Маріо (10 березня).

Окрім дати там немає конкретної інформації, лише слоган На старт, увага, марш! Тим часом Lego має випустити ще три набори до того часу, які поповнять колекцію Супер Маріо: Bowser Express Train (Потяг Боузера), King Boo’s Haunted Mansion (Особняк з привидами короля Бу) та Battle with Roy at Peach’s Castle (битва з Роєм в замку принцеси Піч).

Ці три набори будуть доступні з 1 серпня цього року за ціною від $64 до $120, найдорожчий з них — «Експрес-потяг Боузера».

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