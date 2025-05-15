Lenovo Legion Pro 7 вже в Україні ─ що пропонує ігровий ноутбук за 166 тис. грн

Ігровий ноутбук Lenovo Legion Pro 7 / Lenovo

Компанія Lenovo оголосила про початок продажів в Україні нового ігрового ноутбука Legion Pro 7 10-го покоління. Вперше в лінійці новинка отримала OLED-дисплей PureSight із частотою оновлення 240 Гц.

Характеристики Lenovo Legion Pro 7

Новий Lenovo Legion Pro 7 містить 16-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600 пікселів, співвідношення сторін 16:10), частотою оновлення 240 Гц та яскравістю 500 ніт. Заявлено про підтримку NVIDIA G-SYNC та Dolby Vision, а також сертифікацію TÜV Rheinland.

У максимальній конфігурації ігровий ноутбук оснащений процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090 із 24 ГБ відеопам’яті GDDR7. Конфігурація може містити до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та накопичувач PCIe Gen5 місткістю до 2 ТБ.

В пристрої використовується оновлена система охолодження Coldfront Hyper з великою випарною камерою, що забезпечує розсіювання до 250 Вт теплової енергії. Акумулятор має місткість 99,99 Вт-год та забезпечує до 5 годин автономної роботи. Технологія швидкої зарядки Super Rapid Charge дозволяє зарядити акумулятор на 70% за 30 хвилин. Також заявлено про сумісність з USB-C потужністю 140 Вт, що дозволить підзарядити пристрій від інших джерел.

Серед іншого згадується про корпус, виготовлений з анодованого металу, RGB підсвітку клавіш (із підтримкою Legion Spectrum), наявність повнорозмірного цифрового блока. Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 має порт Thunderbolt 4, USB-C із підтримкою Power Delivery, комбінований аудіороз’єм, чотири USB-A, HDMI 2.1 та Ethernet (2.5GbE). Пристрій підтримує Wi-Fi 7.

Не обійшлося від популярного нині ШІ. Штучний інтелект керує роботою вентиляторів системи охолодження (функція акустичної синхронізації звуку), а Lenovo AI Engine+ адаптує параметри продуктивності та енергоспоживання в реальному часі під потреби поточних задач. ШІ розпізнає запущену гру та налаштовує оптимальні параметри роботи. Додатково виробник заявляє, що керована штучним інтелектом система збільшує час роботи акумулятора на 10%.

Ціна

Ігровий ноутбук Lenovo Legion Pro 7 10-го покоління вже доступний в Україні з рекомендованою ціною від 165 999 грн. Базова конфігурація включає процесор Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ ОЗП, відеокарту RTX 5080, SSD місткістю 1024 ГБ та постачається без ОС.