Lenovo випустила ігрові ноутбуки Legion 5i Gen 11 з новим процесором Intel Core Ultra 9 385H

Ноутбук Lenovo Legion 5i Gen 11

Lenovo представила в Європі оновлений ігровий ноутбук Legion 5i Gen 11. Пристрій отримав нові процесори Intel Panther Lake-H, яскравий OLED-дисплей і відеокарти Nvidia серії RTX 5000. Новинка орієнтована як на геймерів, так і на творців контенту, яким важливі висока частота оновлення екрана, сучасні технології рендерингу та актуальна платформа Intel.





Характеристики Lenovo Legion 5i Gen 11

Ноутбук оснащений 15,3-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 1600p, співвідношенням сторін 16:10 і частотою оновлення 165 Гц. Пікова яскравість сягає 1000 ніт.

Новинка пропонує на вибір процесори Intel Core Ultra 7 356H або Core Ultra 9 386H. У графічній частині Lenovo обрала Nvidia GeForce RTX 5060. Попри те, що це крок униз порівняно з RTX 5070 у попередніх конфігураціях, користувачі зберігають підтримку трасування променів і DLSS 4, включно з майбутнім оновленням DLSS 4.5.

Базова версія з Core Ultra 7 містить 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600, SSD місткістю 1 ТБ і клавіатуру з однозонним RGB-підсвічуванням. Конфігурація з Core Ultra 9 пропонує вже 32 ГБ оперативної пам’яті, такий самий накопичувач місткістю 1 ТБ, RGB-клавіатуру з 24 зонами, блок живлення потужністю 245 Вт і попередньо встановлену Windows 11 в редакції Pro. Усі версії живляться від акумулятора місткістю 80 Вт•год. Серед додаткових можливостей згадують Wi-Fi 7, фірмовий Lenovo AI Engine+ для оптимізації продуктивності та два місяці безкоштовного Xbox PC Game Pass.





Ціна

Стартова ціна Lenovo Legion 5i Gen 11 у Європі становить близько £1650 (€1900). Топова конфігурація з Core Ultra 9, 32 ГБ ОЗП і розширеним RGB-підсвічуванням коштує £2209 (€2550).

