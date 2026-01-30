tradfi
Новини Пристрої 30.01.2026 comment views icon

Lenovo випустила ігрові ноутбуки Legion 5i Gen 11 з новим процесором Intel Core Ultra 9 385H

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Lenovo випустила ігрові ноутбуки Legion 5i Gen 11 з новим процесором Intel Core Ultra 9 385H
Ноутбук Lenovo Legion 5i Gen 11

Lenovo представила в Європі оновлений ігровий ноутбук Legion 5i Gen 11. Пристрій отримав нові процесори Intel Panther Lake-H, яскравий OLED-дисплей і відеокарти Nvidia серії RTX 5000. Новинка орієнтована як на геймерів, так і на творців контенту, яким важливі висока частота оновлення екрана, сучасні технології рендерингу та актуальна платформа Intel.


Характеристики Lenovo Legion 5i Gen 11

Ноутбук оснащений 15,3-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 1600p, співвідношенням сторін 16:10 і частотою оновлення 165 Гц. Пікова яскравість сягає 1000 ніт.

Новинка пропонує на вибір процесори Intel Core Ultra 7 356H або Core Ultra 9 386H. У графічній частині Lenovo обрала Nvidia GeForce RTX 5060. Попри те, що це крок униз порівняно з RTX 5070 у попередніх конфігураціях, користувачі зберігають підтримку трасування променів і DLSS 4, включно з майбутнім оновленням DLSS 4.5.

Базова версія з Core Ultra 7 містить 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600, SSD місткістю 1 ТБ і клавіатуру з однозонним RGB-підсвічуванням. Конфігурація з Core Ultra 9 пропонує вже 32 ГБ оперативної пам’яті, такий самий накопичувач місткістю 1 ТБ, RGB-клавіатуру з 24 зонами, блок живлення потужністю 245 Вт і попередньо встановлену Windows 11 в редакції Pro. Усі версії живляться від акумулятора місткістю 80 Вт•год. Серед додаткових можливостей згадують Wi-Fi 7, фірмовий Lenovo AI Engine+ для оптимізації продуктивності та два місяці безкоштовного Xbox PC Game Pass.


Ціна

Стартова ціна Lenovo Legion 5i Gen 11 у Європі становить близько £1650 (€1900). Топова конфігурація з Core Ultra 9, 32 ГБ ОЗП і розширеним RGB-підсвічуванням коштує £2209 (€2550).

Lenovo Legion Go 2 вже в Україні: OLED, Ryzen Z2 Extreme та 74 Вт•год від 50 тис. грн

Джерело: gizmochina

Популярні новини

arrow left
arrow right
Слабке місце Intel Core Ultra X9 388H: обмеження PCIe може завадити появі дискретних відеокарт в ноутбуках
HP OmniBook, OmniStudio X та Chromebook на CES 2026: тонші за MacBook Air, з новими процесорами
Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator і Nitro, монітори, 5G та електросамокат
Ігрові ноутбуки Lenovo Legion 2026 року з AMD Ryzen AI 400: докладні характеристики всієї лінійки
Lenovo, Dell і HP підвищать ціни на ноутбуки та ПК з нового року: компанії попередили партнерів
Перші відео десктопної Android помітно відрізняються від попередніх кадрів
Як розкривається Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики та опис механізму
Новинки Lenovo: майже квадратний ThinkCentre, розсувний Legion Pro Rollable та оновлення ноутбуків
MacBook Pro M5 вижив після наїзду автомобіля: лише кілька подряпин
Ноутбук Lenovo ThinkPad Rollable XD: вертикальний дисплей загортається назад, як це працює
Дефіцит пам'яті вдарив по ринку: продажі материнських впали на 50%, виробники ПК відтягують здорожчання
Кругла відповідь Mac Mini: ПК Lenovo Yoga Mini i у формі шайби містить чипи Core Ultra X7
Демонстрація Lenovo Legion Pro Rollable провалилася на популярному шоу — екран не розширився
MacBook Air M1 українського солдата прийняв уламок снаряду, але досі працює
Лінійка Lenovo ThinkPad 2026: від ноутбуків до моноблока з подвійним екраном
Lenovo Legion Go 2 вже в Україні: OLED, Ryzen Z2 Extreme та 74 Вт•год від 50 тис. грн
Зростання попри дефіцит: ринок ПК збільшився майже на 10% за рік
30 нових пристроїв Apple у масштабному витоку — що вийде у 2026 році
Lenovo Adaptable Keyboard: клавіатура і мишка, котрі заряджають самі себе та адаптують силу натискання
Занедбані Copilot+ PC: ноутбуки з Snapdragon X пів року не отримують оновлень, користувачів переслідують проблеми
Лінійка ноутбуків HP на нових Intel Panther Lake та AMD Ryzen AI: основні характеристики напередодні CES 2026
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати