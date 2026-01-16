Microsoft оновила "Блокнот" у Windows 11: створення таблиць і ШІ-стримінг

У "Блокноті" Windows 11 з’явилися таблиці та потоковий ШІ-текст

Як і очікувалося, Microsoft реалізувала в “Блокноті” Windows 11 функцію Create a table (Створити таблицю). Після тестування в програмі Windows Insider компанія зробила її доступною для всіх користувачів. Разом із цим власники Copilot+ PC отримали ще одне нововведення — потокове відображення текстів, згенерованих ШІ.

Створення таблиць у “Блокноті” зробили максимально простим і зрозумілим. Функція не претендує на можливості Microsoft Word, але для базових задач її більш ніж достатньо. Якщо це комусь потрібно у “Блокноті”. Таблиці використовують Markdown-розмітку, тому залишаються легкими та не перевантажують систему.

Після натискання кнопки Table на панелі форматування з’являється сітка, у якій курсором можна вибрати кількість рядків і стовпців. За бажанням ці значення можна ввести вручну. Після створення таблиці користувач може вільно вводити текст у клітинки, застосовувати жирний шрифт, курсив, підкреслення, а також додавати гіперпосилання. Додавання нового стовпця автоматично вставляє ще один сегмент | … | у кожен рядок, а додавання рядка — новий рядок у нижній частині таблиці.

Функція залишається типовою для “Блокнота”: вона не збільшує споживання ресурсів процесора чи оперативної пам’яті, а весь вміст зберігається у простому файлі .txt. Через контекстне меню можна вставляти та видаляти рядки й стовпці, виділяти окремий рядок, стовпець або всю таблицю, а також повністю її прибрати. Для впорядкування вигляду доступна опція Fit columns to window width, яка підганяє ширину стовпців під вікно.

Завдяки цьому більше не потрібно вручну вирівнювати таблиці відносно тексту. Функція Create a table увімкнена за замовчуванням, але її можна вимкнути, повністю відключивши Markdown-форматування. Разом із таблицями тоді зникнуть можливості виділення тексту жирним, курсивом і підкресленням.

Окремо Microsoft оновила роботу з ШІ. У налаштуваннях можна активувати Copilot-функції, пов’язані з Microsoft 365 Copilot. На Copilot+ PC з’явилася функція AI text streaming: якщо клацнути правою кнопкою миші в “Блокноті”, обрати Write і згенерувати текст, відповідь тепер відображається в реальному часі, а не після повного завершення генерації, як було раніше.

Microsoft зазначає, що нова поведінка імітує роботу чатботів на кшталт ChatGPT. Поки що потоковий вивід тексту обмежений Copilot+ PC, але в найближчі тижні або місяці його планують поширити й на звичайні ПК без ШІ-прискорювачів.

Нагадаємо, кілька місяців тому “Блокнот” вже отримав оновлення.

