Новини Пристрої 16.01.2026 comment views icon

Microsoft оновила "Блокнот" у Windows 11: створення таблиць і ШІ-стримінг

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Microsoft оновила "Блокнот" у Windows 11: створення таблиць і ШІ-стримінг
У "Блокноті" Windows 11 з’явилися таблиці та потоковий ШІ-текст

Як і очікувалося, Microsoft реалізувала в “Блокноті” Windows 11 функцію Create a table (Створити таблицю). Після тестування в програмі Windows Insider компанія зробила її  доступною для всіх користувачів. Разом із цим власники Copilot+ PC отримали ще одне нововведення — потокове відображення текстів, згенерованих ШІ.

Створення таблиць у “Блокноті” зробили максимально простим і зрозумілим. Функція не претендує на можливості Microsoft Word, але для базових задач її більш ніж достатньо. Якщо це комусь потрібно у “Блокноті”. Таблиці використовують Markdown-розмітку, тому залишаються легкими та не перевантажують систему.

Після натискання кнопки Table на панелі форматування з’являється сітка, у якій курсором можна вибрати кількість рядків і стовпців. За бажанням ці значення можна ввести вручну. Після створення таблиці користувач може вільно вводити текст у клітинки, застосовувати жирний шрифт, курсив, підкреслення, а також додавати гіперпосилання. Додавання нового стовпця автоматично вставляє ще один сегмент | … | у кожен рядок, а додавання рядка — новий рядок у нижній частині таблиці.

Функція залишається типовою для “Блокнота”: вона не збільшує споживання ресурсів процесора чи оперативної пам’яті, а весь вміст зберігається у простому файлі .txt. Через контекстне меню можна вставляти та видаляти рядки й стовпці, виділяти окремий рядок, стовпець або всю таблицю, а також повністю її прибрати. Для впорядкування вигляду доступна опція Fit columns to window width, яка підганяє ширину стовпців під вікно.

Завдяки цьому більше не потрібно вручну вирівнювати таблиці відносно тексту. Функція Create a table увімкнена за замовчуванням, але її можна вимкнути, повністю відключивши Markdown-форматування. Разом із таблицями тоді зникнуть можливості виділення тексту жирним, курсивом і підкресленням.

Microsoft оновила "Блокнот" у Windows 11: створення таблиць і ШІ-стримінг

Окремо Microsoft оновила роботу з ШІ. У налаштуваннях можна активувати Copilot-функції, пов’язані з Microsoft 365 Copilot. На Copilot+ PC з’явилася функція AI text streaming: якщо клацнути правою кнопкою миші в “Блокноті”, обрати Write і згенерувати текст, відповідь тепер відображається в реальному часі, а не після повного завершення генерації, як було раніше.

Microsoft зазначає, що нова поведінка імітує роботу чатботів на кшталт ChatGPT. Поки що потоковий вивід тексту обмежений Copilot+ PC, але в найближчі тижні або місяці його планують поширити й на звичайні ПК без ШІ-прискорювачів.

Нагадаємо, кілька місяців тому “Блокнот” вже отримав оновлення.

Спецпроєкти
Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів
Головні тренди 2026-го у відеоспостереженні – від ШІ-обробки до звуку. Розбираємо з експертами VIATEC

Джерело: windowslatest

Популярні новини

arrow left
arrow right
Anthropic, Microsoft та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство: Azure отримає Claude, а компанія Хуанга — $30 млрд
Голова Microsoft Сатья Наделла: “Галузь ШІ повинна заслужити дозвіл суспільства на споживання енергії”
Користувачі Microsoft "випадково" переходять на Windows 11 — в попередній версії зникла кнопка відкладення оновлень
Microsoft відкриває повноекранний режим Xbox Ally для всіх портативних консолей — як запустити його на ПК
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
Меню "Виконати" Windows 11 змінюється вперше за 30 років
Для ПК з Windows 11 вийшла програма Edge Light — підсвітка для дзвінків, яка замінює кільцеву лампу
Microsoft заборонила надсилати в "читалки" Kindle документи з Word
Велика робота над помилками в Apple iOS 27, — Марк Гурман про нову ОС для iPhone
Білл Гейтс: роботи мають платити податки
RemoveWindowsAI: цей скрипт вичистить весь ШІ з Windows 11 за секунди
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Microsoft закрила офіційний спосіб активації Windows 10 та 11 в офлайні
Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ"
Відеокарту 20 століття 3dfx Voodoo2 запустили на ПК з Windows 11 та Ryzen 9 9900X
Microsoft додала магазин і список бажань в застосунки Xbox для iOS та Android
На російському дроні “Молния-2Р” знайшли ліцензійну Windows 11 та Starlink, — ГУР МО
Розробник “Диспетчера завдань”: Windows 11 має “пережити момент XP SP2, більше жодного ШІ”
Прогрес наочно: емулятор Apple Macintosh 68K працює на копійчаному чипі інтернету речей
Тест: пришвидшений “Провідник” Windows 11 споживає у два рази більше пам’яті, але чи працює він швидше?
Microsoft тестує “Провідник” Windows 11 з меншим споживанням пам’яті та полегшеним пошуком
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати