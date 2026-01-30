tradfi
Новини Пристрої 30.01.2026 comment views icon

Lenovo Legion Go 2 вже в Україні: OLED, Ryzen Z2 Extreme та 74 Вт•год від 50 тис. грн

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Lenovo Legion Go 2 вже в Україні: OLED, Ryzen Z2 Extreme та 74 Вт•год від 50 тис. грн
Lenovo Legion Go 2

Lenovo повідомила про початок продажів в Україні нового покоління портативної ігрової консолі Legion Go 2. Новинка виходить на український ринок у версіях з процесорами AMD Ryzen Z2 та Ryzen Z2 Extreme. Обидва чипи працюють разом із графікою Radeon 890M на базі архітектури RDNA 3.5. Технологія AMD HYPER-RX дає змогу одним кліком активувати FSR та AFMF, щоб підвищити частоту кадрів і покращити плавність картинки навіть у портативному форматі.


Екран в Lenovo Legion Go 2 залишився з діагоналлю 8,8 дюйма, як в попередній моделі. Але тепер використовується OLED-панель. Lenovo свідомо зменшила роздільну здатність з 2560×1600 до 1920×1200 пікселів, щоб знизити навантаження на систему та акумулятор. Натомість користувач отримує частоту оновлення 144 Гц, підтримку VRR, сертифікацію VESA TrueBlack 1000. Пікова яскравість сягає 1100 ніт, а охоплення кольорів становить 97% DCI-P3.

Lenovo Legion Go 2 вже в Україні: OLED, Ryzen Z2 Extreme та 74 Вт•год від 50 тис. грн

У максимальній конфігурації Legion Go 2 працює на чипі Ryzen Z2 Extreme, має 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-8000 та SSD PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ. Є й слот microSD, тож місце для ігор легко розширити. В консолі другого покоління встановили батарею місткістю 74 Вт•год (замість 49,2 Вт•год у першому поколінні). Це дає на 30-40% більше часу гри без підзарядки. Консоль підтримує швидку зарядку потужністю 65 Вт.


Lenovo також переробила знімні контролери TrueStrike. Вони стали зручнішими, отримали джойстики з ефектом Холла для захисту від дрифту, оновлений D-Pad і три програмовані кнопки. Режим миші збережено, а самі контролери залишаються сумісними з першою Legion Go. Правий контролер, як і раніше, можна використовувати у вертикальному положенні — це особливо зручно в шутерах.

Lenovo Legion Go 2 вже в Україні: OLED, Ryzen Z2 Extreme та 74 Вт•год від 50 тис. грн

Консоль оснащена двома портами USB-C, аудіороз’ємом 3,5 мм, модулями Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. За звук відповідають два динаміки по 2 Вт. Вага пристрою разом із контролерами — 920 грамів.

Окрема особливість Legion Go 2 — підтримка інтерфейсу Xbox OS. Користувач може перемикнути Windows 11 у повноцінний ігровий режим Xbox, отримавши швидший запуск ігор, зручне керування бібліотекою та відчуття класичної консолі на базі Windows.

Спецпроєкти
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya
Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості

Ціна Lenovo Legion Go 2 в Україні стартує від 49 999 грн.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Новинки Lenovo: майже квадратний ThinkCentre, розсувний Legion Pro Rollable та оновлення ноутбуків
Лінійка Lenovo ThinkPad 2026: від ноутбуків до моноблока з подвійним екраном
Геймери вимагають повернення AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 знов приваблива, але іноді чип коштує як 9800X3D
Зростання попри дефіцит: ринок ПК збільшився майже на 10% за рік
Як розкривається Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики та опис механізму
Intel готує процесори Core G3 на Panther Lake для портативних консолей: до 14 ядер CPU та 12 ядер GPU Xe3
Зламав Apple та уряд США: відео тюремної камери одного з найвідоміших хакерів
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Процесори AMD AM4 повертаються: Ryzen 5 3600 знов у топ-10
Відеокарти AMD Radeon на RDNA 5 з'являться після NVIDIA RTX 60, — інсайдер
AMD представила процесори Ryzen AI 400: більші частоти, підтримка швидшої пам’яті та кращі результати в іграх
AMD запустила Ryzen 7 9850X3D, Ryzen AI MAX+ 392 та 388
Після 3D V-Cache: патент AMD розкрив деталі 3D L2-кешу процесорів Ryzen
Демонстрація Lenovo Legion Pro Rollable провалилася на популярному шоу — екран не розширився
Сайт AMD підтверджує Ryzen 7 9850X3D
Lenovo "засвітила" ноутбук з розсувним дисплеєм: широкоекранний Legion Pro Rollable покажуть на CES 2026
AMD Radeon RX 5700 XT за $5 працює нормально після звичайного техобслуговування
AMD готує до 288 МБ 3D V-Cache на процесорах Zen 6 — відповідь на кеш bLLC в Intel Nova Lake
Прогрес навпаки: NVIDIA “подивиться” на відродження старих відеокарт, AMD “активно працює” над поверненням Zen 3
“Торговці смертю”: Intel та AMD отримали судові позови через їхні чипи в російських дронах та ракетах
CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати