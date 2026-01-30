Lenovo Legion Go 2 вже в Україні: OLED, Ryzen Z2 Extreme та 74 Вт•год від 50 тис. грн

Lenovo Legion Go 2

Lenovo повідомила про початок продажів в Україні нового покоління портативної ігрової консолі Legion Go 2. Новинка виходить на український ринок у версіях з процесорами AMD Ryzen Z2 та Ryzen Z2 Extreme. Обидва чипи працюють разом із графікою Radeon 890M на базі архітектури RDNA 3.5. Технологія AMD HYPER-RX дає змогу одним кліком активувати FSR та AFMF, щоб підвищити частоту кадрів і покращити плавність картинки навіть у портативному форматі.





Екран в Lenovo Legion Go 2 залишився з діагоналлю 8,8 дюйма, як в попередній моделі. Але тепер використовується OLED-панель. Lenovo свідомо зменшила роздільну здатність з 2560×1600 до 1920×1200 пікселів, щоб знизити навантаження на систему та акумулятор. Натомість користувач отримує частоту оновлення 144 Гц, підтримку VRR, сертифікацію VESA TrueBlack 1000. Пікова яскравість сягає 1100 ніт, а охоплення кольорів становить 97% DCI-P3.

У максимальній конфігурації Legion Go 2 працює на чипі Ryzen Z2 Extreme, має 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-8000 та SSD PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ. Є й слот microSD, тож місце для ігор легко розширити. В консолі другого покоління встановили батарею місткістю 74 Вт•год (замість 49,2 Вт•год у першому поколінні). Це дає на 30-40% більше часу гри без підзарядки. Консоль підтримує швидку зарядку потужністю 65 Вт.





Lenovo також переробила знімні контролери TrueStrike. Вони стали зручнішими, отримали джойстики з ефектом Холла для захисту від дрифту, оновлений D-Pad і три програмовані кнопки. Режим миші збережено, а самі контролери залишаються сумісними з першою Legion Go. Правий контролер, як і раніше, можна використовувати у вертикальному положенні — це особливо зручно в шутерах.

Консоль оснащена двома портами USB-C, аудіороз’ємом 3,5 мм, модулями Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. За звук відповідають два динаміки по 2 Вт. Вага пристрою разом із контролерами — 920 грамів.

Окрема особливість Legion Go 2 — підтримка інтерфейсу Xbox OS. Користувач може перемикнути Windows 11 у повноцінний ігровий режим Xbox, отримавши швидший запуск ігор, зручне керування бібліотекою та відчуття класичної консолі на базі Windows.

Ціна Lenovo Legion Go 2 в Україні стартує від 49 999 грн.