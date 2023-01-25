Leopard для України: Німеччина передає 14 Leopard 2A6 та схвалює реекспорт танків з інших країн

Канцлер ФРН Олаф Шольц на засіданні кабінету міністрів у середу заявив про надання Збройним силам України роти з 14 танків Leopard 2. В результаті інтенсивних консультацій з найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини Федеральний уряд прийняв рішення надати основні бойові танки Leopard 2A6.

«Це рішення дотримується нашої відомої лінії підтримки України в міру наших можливостей. Ми діємо у тісній координації на міжнародному рівні», — сказав канцлер у Берліні.

Мета – швидко зібрати два танкові батальйони з Leopard 2 для України. Як перший крок Німеччина надасть роті 14 танків Leopard 2A6 із запасів Бундесверу. Інші європейські партнери також передадуть танки Leopard 2. Підготовка українських екіпажів має швидко розпочатись у Німеччині. Крім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування системи.

Німеччина видасть відповідні дозволи на передачу країнам-партнерам, котрі хочуть швидко поставити танки Leopard 2 зі своїх складів в Україну.

Танковий батальйон країн NATO складається з 4 рот по 14 машин – відповідно, йдеться про передачу коаліцією 112 танків Leopard 2.

Окрім передачі 14 танків, наданих Німеччиною, очікується постачання 14 танків із Польщі.

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Швеція розглядає можливість постачання танків Stridsvagn 122, своєї модифікації Leopard 2A5.

Іспанія раніше виявляла бажання передати Україні до 40 танків Leopard, але тоді не отримала дозвіл Німеччини.

Збройовий концерн Rheinmetall готовий протягом року поставити в Україну понад 100 танків Leopard 2 та Leopard 1.

До постачання танків потенційно можуть Leopard долучитися Фінляндія, Нідерланди, Данія, Норвегія та інші країни. Також очікується рішення Канади, яка поки не обговорювала передачу Україні «Леопардів» з тих, що вона має.

Крім німецьких танків Україна отримає 14 англійських основних бойових машин Challenger 2. Франція розглядає можливість передачі танків Leclerc. Також преса повідомляє про можливу передачу США значної партії танків Abrams M1, що поки що не підтверджують офіційні особи.

Згідно з коментарем міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, танки Leopard 2A6 надійдуть в Україну навесні, приблизно за три місяці.

У Європі загалом близько 2 000 Leopard 2, 13 європейських країн мають “Леопарди” різних модифікацій і більшість раніше дало згоду на постачання – потрібен був дозвіл Німеччини, який тепер є.

Принагідно нагадуємо читачам про текст від 5 жовтня, де ми детально розібрали особливості різних модифікацій Leopard та їхню важливість для України.

Джерело: пресслужба Федерального уряду Німеччини