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Новини Технології 23.07.2025 comment views icon

LG Smart Monitor Swing 32” 4K — монітори крокують світом на ніжці з колесами

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Олексій Єрін

Автор новин

LG Smart Monitor Swing 32” 4K — монітори крокують світом на ніжці з колесами
LG Smart Monitor Swing / LG

LG представила сенсорний 32” 4K-монітор із вбудованою підставкою на коліщатках. Він має доволі якісну IPS-панель та багато автономних функцій.

LG Electronics USA оголосила про початок продажів у США новаторського монітора LG Smart Monitor Swing (модель 32U889SA). Він вже встиг отримати нагороду CES 2025 Innovation Award.

Новинка продовжить розвивати ідеї, закладені раніше у фірмові концепції LG — StanbyME та StanbyME Go. Останні дозволяють використовувати звичайний монітор як розважальну або ж робочу мобільну платформу з функціями смартмонітора, телевізора та планшета в компактному корпусі.

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Основні характеристики монітора наступні: 31,5” IPS-панель з роздільною здатністю 4K, кутами огляду 178°/178° та частотою оновлення 60 Гц. Швидкість матриці — 5 мс (GTG), співвідношення контрасту — 1000:1. Типову яскравість заявлено на рівні 350 кд/м², а охоплення кольорового простору DCI-P3 становить 95%.

Завдяки вбудованій операційній системі WebOS та сенсорній панелі, керувати пристроєм можна без підключення до ПК. У прошивці доступні популярні стрімінгові сервіси, офісні застосунки, керування розумним будинком та інше. Також є підтримка функції Remote PC, через яку можна під’єднатися до іншого фізичного або ж хмарного ПК. Для відеодзвінків і перегляду контенту на борту є вбудовані стереодинаміки. А з зовнішніх портів у ТТХ вказані 2xHDMI  та 3xUSB Type-C з підтримкою Power Delivery до 65 Вт.

LG Smart Monitor Swing 32” 4K — монітори крокують світом на ніжці з колесами
WebOS / LG

Головною фішкою монітора є його підставка. Вона має значну висоту й кілька шарнірних з’єднань для регулювання положення. Це дозволяє крутити екран буквально у всіх можливих напрямках і навіть використовувати його як звичайний стіл (table mode). Знизу конструкція має п’ять коліщаток для зручного переміщення та обертання навколо осі на 360°. Блок живлення прихований в основу платформи, що робить її вигляд більш акуратним.

LG Smart Monitor Swing 32” 4K — монітори крокують світом на ніжці з колесами
Підставка з коліщатками / LG

Габарити монітора: 727,4 × 420 × 1312,3 мм з підставкою та 727,4 × 27,8 × 437,4 мм без неї. Що ж до ваги, то це 21,2 та 6,1 кг відповідно. Монітор наразі доступний для попереднього замовлення на LG.com, а його рекомендована роздрібна ціна становить $1 299,99.

Джерело: Techpowerup

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