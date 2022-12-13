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LG UltraGear 27GR95QE-B: 27-дюймовий ігровий OLED-монітор з часом відгуку 0,03 мс, частотою 240 Гц і ціною $1000

LG UltraGear 27GR95QE-B: 27-дюймовий ігровий OLED-монітор з часом відгуку 0,03 мс, частотою 240 Гц і ціною $1000

Компанія LG поділилася більш детальними відомостями про свій перший 27-дюймовий ігровий OLED-монітор з роздільною здатністю 1440p (2560×1440 пікселів) та частотою оновлення зображення 240 Гц – UltraGear 27GR95QE-B. Як виявилось, це не єдині разючі характеристики цієї моделі.

LG UltraGear 27GR95QE-B: 27-дюймовый игровой OLED-монитор с временем отклика 0,03 мс, частотой 240 Гц и ценой $1000

Ігровий монітор LG UltraGear 27GR95QE-B забезпечує охоплення 98,5% колірного простору DCI-P3 та час відгуку матриці при перемиканні між градаціями сірого на рівні всього 0,03 мс. Крім сертифікації AMD FreeSync Premium та NVIDIA G-Sync Compatible, про що говорилося раніше, пристрій також сертифіковано VESA Adaptive-Sync. Монітор підтримує HDR10 і забезпечує максимальне значення динамічної контрастності зображення 1500000:1, тому він повинен добре проявити себе не тільки в іграх, але і при демонстрації мультимедійного контенту. На жаль, на сайті LG не уточнюється яка саме сертифікація DisplayHDR використовується в цьому випадку. Поки що йдеться лише про пікову яскравість 200 ніт, що швидше за все є помилкою.

LG UltraGear 27GR95QE-B: 27-дюймовый игровой OLED-монитор с временем отклика 0,03 мс, частотой 240 Гц и ценой $1000

Новинка оснащена системою RGB підсвічування та підставкою, яка дозволяє регулювати висоту (на 11 см), нахил та поворот площини дисплея. Власників ігрових консолей нового покоління порадує наявність двох роз’ємів HDMI 2.1. Також є один роз’єм DisplayPort, звуковий роз’єм для підключення навушників та мікрофона, вихід SPDIF, вхід USB 3.0 та два виходи USB 3.0.

Ігровий монітор LG UltraGear 27GR95QE-B вже доступний для попереднього замовлення на сайті компанії за ціною $999,99. Фактичні постачання розпочнуться у січні 2023 року.

Джерело: Engadget


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