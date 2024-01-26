lifecell хоче через суд заборонити Vodafone використовувати послугу «Збереження номеру»

Оператор зв’язку lifecell подав судовий позов проти іншого оператора ─ «Vodafone Україна». Компанія вимагає, щоб суд зобов’язав ПАТ «ВФ Україна» припинити надання послуг «Збереження номеру». Позов подано до Господарського суду Києва.

Згідно з судовою документацією, lifecell вважає, що послуга «Збереження номеру» суперечить вимогам чинного законодавства, порушує право на надання електронних комунікаційних послуг та право на отримання прибутку. Наразі суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі, йдеться в Ухвалі Господарського суду Києва. Підготовче засідання призначено на 5 лютого 2024 року о 16:10.

Нагадаємо Vodafone позиціює послугу «Збереження номеру» як спосіб контролю свого номера та захисту від шахрайських дій.

«Якщо ви бажаєте захистити ваш номер від несанкціонованого перенесення в іншу мобільну мережу за допомогою «Послуги перенесення номера», рекомендуємо підключити послугу «Збереження номера», – заявляє оператор на своєму сайті.

Слід зазначити, що у грудні минулого року НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку) оштрафувала оператора Vodafone через відмову 37 абонентам у переході до іншої мережі зі збереженням номера. Сума штрафу становила 68 тис. грн.

Однак компанія Vodafone не погодилася з цим рішенням і почала процес оскарження його у суді.

Джерело: forbes