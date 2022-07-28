lifecell оновив сервіс «Порівнятор» для порівняння усіх тарифів найбільших операторів мобільного зв’язку

lifecell оновив сервіс «Порівнятор», створений для вибору тарифного плану серед пропозицій різних мобільних операторів. Відтепер, щоб підібрати для себе оптимальний за ціною й наповненням пакет послуг, абоненти можуть порівняти не лише національні, а й регіональні пропозиції.

Послуга «Порівнятор» допомагає українцям порівнювати актуальні тарифні плани та їх наповнення трьох найбільших мобільних операторів України – lifecell, Київстар і Vodafone Україна. Абонент може обрати будь-яку суму, яку він готовий сплачувати за послуги мобільного зв’язку, і порівняти пропозиції всіх операторів. Сервіс дозволяє дізнатися, скільки хвилин і ГБ мобільного інтернету користувач отримуватиме за цю суму в межах пакетів послуг кожного оператора та на який період.

Нещодавно у функціонал «Порівнятора» додані й регіональні тарифні плани трьох операторів мобільного зв’язку. Якщо ввести назву свого населеного пункту – сервіс запропонує не лише національні, а й регіональні тарифні пропозиції, які діють в обраному регіоні. Це збільшує вибір для абонентів і дозволяє їм обирати найкращу персоніфіковану пропозицію – із максимальним наповненням за прийнятною ціною.

Курс Java вечірній Навчайтесь топової професії у вільний від роботи час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Зручність сервісу підтверджує його популярність серед користувачів. З моменту запуску у 2020 році і дотепер майже 740 тисяч абонентів скористалося «Порівнятором» для вибору оптимального тарифу. Щодня послугою у середньому користується 500 осіб, а у деякі періоди їх кількість сягає навіть кількох тисяч на день. Наприклад, у день запуску послуги по всій Україні 2 квітня 2021 року спостерігався пік у 12 тисяч відвідувачів сторінки.

За час існування «Порівнятора» кількість переглядів сторінок сервісу вже перевищила 2,7 млн разів. Частіше за все послугою користуються мешканці Києва, Львова та Харкова.

Сервіс «Порівнятор» дозволяє співставити кількість ГБ безлімітного інтернету, яку надають оператори в межах їхніх тарифних планів. Ця опція є особливо популярною серед абонентів, які користуються послугою.

Скористатися «Порівнятором» може абонент будь-якого українського оператора за наступним посиланням.