lifecell запустив реєстрацію мобільних номерів через застосунок “Дія”

lifecell запусктив реєстрацію номерів через застосунок “Дія” (першим серед операторів України), і відтепер абоненти lifecell можуть зареєструвати свій номер у застосунку “Мій lifecell” за допомогою цифрових документів у “Дії”.

Реєстрація мобільного номеру забезпечує найбільший захист від перевипуску шахраями SIM-карти абонента й отримання доступу до персональних даних. Запуск реєстрації номеру телефону в застосунку “Мій lifecell” за допомогою сервісу Дія допоможе абонентам легко та швидко пройти процедуру без відвідування магазину оператора.

Для того, щоб зареєструвати номер lifecell через “Дію”, треба пройти декілька кроків:

клікнути на відповідний банер в застосунку “Мій lifecell” («Зареєструйте номер» для анонімних абонентів або «Завершіть реєстрацію» для персоніфікованих);

дати згоду на реєстрацію;

ввести код перевірки, який надійде на номер телефону;

через застосунок “Дія” підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell (через “Дія.Підпис”);

підтвердити правильність своїх персональних даних, що відображаються на екрані;

отримати повідомлення, що номер успішно зареєстровано.

Реєстрація номеру за допомогою документів у “Дії” є логічним продовженням інтеграції із застосунком – півтора року тому lifecell першим почав застосовувати шерінг електронних документів у “Дії”, що дозволило значно спростити механізм авторизації та реєстрації номерів абонентів в магазинах оператора.