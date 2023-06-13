Ліки з орбіти: в космос відправили першу фармацевтичну фабрику, яка створюватиме медикаменти в умовах мікрогравітації

У понеділок ракета SpaceX доставила чергове корисне навантаження на орбіту, де серед інших супутників сховалося перше творіння каліфорнійського стартапу Varda – 90-кілограмова капсула, в якій проводитимуться експерименти зі створення ліків у космосі.

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W-Series 1 Satellite has DEPLOYED!! pic.twitter.com/di13aAR1Je — Varda Space Industries (@VardaSpace) June 12, 2023

Опинившись на орбіті, капсула приєднається до невеликого супутника, який забезпечить енергію, рух і комунікацію, необхідні для навігації у космічному вакуумі (для перших місій Varda використає космічні апарати Rocket Lab). Далі розпочнеться роботизований експеримент, який базується на попередніх випробуваннях, проведених на МКС астронавтами.

Мета — створити ключові компоненти фармацевтичних препаратів в умовах мікрогравітації. Дослідники вже встановили, що білкові кристали, вирощені в космосі, можуть утворювати більш досконалі структури в порівнянні з вирощеними на Землі. Готові речовини можна використати для створення ліків, які людський організм міг би легше засвоювати, або загалом ефективніших ліків із більшим терміном придатності.

Одним із ключових прикладів досліджень, проведених на Міжнародній космічній станції, є активний інгредієнт пембролізумаб, який використовується в ліках для імунотерапії раку Кітруда. Кристали, сформовані у космосі, дозволили створити більш стабільний препарат, який можна вводити короткою ін’єкцією, а не довготривалою внутрішньовенною інфузією, яка використовується зараз.

Протягом наступного тижня фабрика проведе системні тести, а потім, якщо все піде за планом, розпочне комерційні тести препарату від ВІЛ/СНІД під назвою Ритонавір — нагріваючи та охолоджуючи його, щоб перевірити відмінності в кристалічній структурі під час вирощування в космосі.

Фабрика обертатиметься на орбіті більше ніж місяць на висоті понад 1000 км, після чого супутник штовхне капсулу назад на Землю. Під час повернення вона рухатиметься на швидкості понад 31 000 км/год і тут Varda теж знайшла комерційний підхід, запропонувавши різним програмам гіперзвукових досліджень і розробок уряду США виконати деякі критичні випробування.

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Компанія Varda була заснована понад 3 роки тому, залучивши $100 млн через інвесторів та грантові програми. Нині у роботу залучено близько 100 співробітників. Вілл Бруї, генеральний директор і співзасновник Varda, провів близько шести років у SpaceX, працюючи над капсулою Dragon, яка тепер регулярно доставляє людей і вантажі на орбіту та з неї.

Згідно з розцінками SpaceX відправка корисного вантажу Varda могла обійтись компанії у $2 млн. За словами іншого співзасновника Деліана Аспарухова, Varda витратила на розробку капсули близько $40 млн і має достатньо грошей, щоб профінансувати принаймні свої перші чотири місії, навіть якщо вони будуть провальними.

Varda також має угоди з NASA, підписані в серпні, які дозволяють стартапу використовувати досвід і навіть купувати матеріали в космічного агентства. У майбутньому компанія сподівається розширити свій бізнес, відправляючи на орбіту регулярні місії з експериментами фармацевтичних компаній.

Джерело: New Atlas, CNN