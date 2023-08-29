Новини Авто 29.08.2023 о 10:05

Летюче авто Aska A5 за $789 000 отримало сертифікат FAA (240 км/год і 400 км автономнності)

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Юрій Орос

Автор новин

Каліфорнійський стартап Aska показав прототип летючого автомобіля A5, який має бути готовий до серійного виробництва у 2026 році.

Летюче авто Aska A5 за $789 000 отримало сертифікат FAA (240 км/год і 400 км автономнності)Летюче авто Aska A5 за $789 000 отримало сертифікат FAA (240 км/год і 400 км автономнності)Летюче авто Aska A5 за $789 000 отримало сертифікат FAA (240 км/год і 400 км автономнності)Летюче авто Aska A5 за $789 000 отримало сертифікат FAA (240 км/год і 400 км автономнності)Летюче авто Aska A5 за $789 000 отримало сертифікат FAA (240 км/год і 400 км автономнності)

Це другий стартап летючих автомобілів, який отримав сертифікат FAA цього року, після Alef Aeronautics, повідомляє Business Insider. Компанія прагне революціонізувати транспортні перевезення для клієнтів, що живуть далеко від офісів у дорогих містах, таких як Сан-Франциско.

Згідно із заявами компанії, A5 оснащено електродвигунами й газогенератором, який має збільшувати запас ходу. Загалом моделі заявили автономність до 400 км із крейсерською швидкістю 340 км/год. Він зможе злітати та сідати вертикально, як гелікоптер, а також горизонтально, як традиційний літак. Заднє крило та гвинти можуть повертатися на 90 градусів для перемикання між польотом вперед або вертикальною посадкою.

Головна відмінність від інших летючих таксі з електричними двигунами, вертикальним злетом та посадкою (eVTOL) — можливість їздити по землі. Для цього крила Aska A5 можуть складатися, що робить його розміри співмірними із пікапом Ford F-350.

Летюче авто Aska A5 за $789 000 отримало сертифікат FAA (240 км/год і 400 км автономнності)

Втім, концепція Aska передбачає, що користувачі проїжджатимуть не більше 10 міль від місця посадки до дому або кінцевого місця призначення.

Прототип поки на ранній стадії, тому кабіна нагадує більше перегоновий автомобіль, ніж футуристичний транспортний засіб із попередніх рендерів. Остаточна версія буде розрахована на чотирьох осіб, які пересуватимуться в розкішному інтер’єрі.

Летюче авто Aska A5 за $789 000 отримало сертифікат FAA (240 км/год і 400 км автономнності)Летюче авто Aska A5 за $789 000 отримало сертифікат FAA (240 км/год і 400 км автономнності)

Попри плани релізу 2026 року, Aska вже відкрила передзамовлення для А5. Для цього потрібно внести депозит у розмірі 5 тис. доларів. Ціна готового летючого авто починатиметься з 789 тис. доларів, що порівняли з добре оснащеним Rolls-Royce.

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