Logitech випустила клавіатуру K980 за $100 — з живленням "лише від світла"
Logitech Signature Slim Solar+ K980

Logitech Signature Slim Solar+ K980 постачається без USB-порту для зарядки чи змінного акумулятора й живиться виключно від навколишнього світла — сонця чи штучного освітлення.

Клавіатура використовує технологію сонячної зарядки Logi LightCharge, яка включає сонячну панель у верхній частині пристрою та вбудований акумулятор. Зі слів компанії, останнього вистачить на 10 років, після чого він потребуватиме заміни.

Logitech випустила клавіатуру K980 за $100 — з живленням "лише від світла"

За належного освітлення для підзарядки вистачить 8 годин. Повний заряд дозволить пристрою пропрацювати 4 місяці в “повній темряві”. На самій клавіатурі є світлодіод, який інформує, чи заряджається вона на цей час.

Розміри клавіатури: 430,8 мм x 142,9 мм x 20,2 мм; вага сягає 700 г.

Logitech випустила клавіатуру K980 за $100 — з живленням "лише від світла"

K980 має досить стандартне повнорозмірне розташування клавіш з цифровим блоком і працює з Windows та macOS. Рядок функцій попередньо запрограмований для керування медіа, яскравістю екрана та гучністю, хоча можна налаштувати додаткові (або взагалі їх вимкнути) в застосунку Logi Options Plus для Mac або Windows.

Є й новинка: клавіша запуску ШІ. На ПК з Windows за замовчуванням запускається Copilot (ChromeOS стандартно використовує Gemini), однак в додатку Logitech клавішу можна переналаштувати для відкриття ChatGPT чи ін.

Logitech випустила клавіатуру K980 за $100 — з живленням "лише від світла"

Як зазначає сайт The Register, який випробував пристрій в робочих умовах, з мінусів тут те, що відсутня можливість регулювання висоти. Однак зі слів Logitech для комфортного друку вистачить запропонованого “нахилу в чотири градуси”. Також немає підсвітки, індикатора Caps Lock та індикатора рівня заряду батареї (його можна перевірити лише через додаток); в руках клавіатура “здається залегкою та крихкою”, а клавіші дещо “порожнисті”.

Клавіатури на сонячних батареях не є чимось особливо новим. З 2010 року Logitech продає K750, для підключення якої потрібен USB-адаптер компанії. Натомість K980 працює через Bluetooth і пропонує одночасну підтримку трьох пристроїв.

Клавіатура Logitech Signature Slim Solar+ K980 вже доступна для придбання за ціною у $100.

Logitech працює над концептом «вічної» миші — із платною підпискою на оновлення

Джерело: Logitech 

