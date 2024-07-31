Logitech працює над концептом «вічної» миші — із платною підпискою на оновлення

Нова гендиректорка Logitech Ханнеке Фабер каже, що компанія працює над проєктом комп’ютерної миші для «нескінченного» використання.

В інтерв’ю The Verge Фабер розповіла, що така миша «не обов’язково дуже далека», а її «довговічність» зумовлена оновленням програмного забезпечення, яке постачатиметься за передплатою.

Гендиректорка Logitech вже бачила концепт, який був «трохи важчим» за типові моделі.

«… Я не планую викидати свій годинник. Тож навіщо мені викидати мишу чи клавіатуру, якщо це миша фантастичної якості з гарним дизайном і програмним забезпеченням? Вічна миша — одна з речей, до яких ми хотіли б дійти», — заявляє Фабер.

Співрозмовник Фабер, головний редактор The Verge Нілай Патель, припустив, що «вічна миша» може коштувати $200. Така ціна значно вища у порівнянні зі стандартними моделями, а значить може обмежити аудиторію до професіоналів або ентузіастів.

З іншого боку ціна апаратного забезпечення миші може бути субсидована коштом передплати, але клієнтів ще доведеться переконати використовувати програму для керування мишею. Необхідність постійного запуску периферійного ПЗ може стати неприємним моментом, який «з’їдатиме ресурси комп’ютера». Клієнти, до прикладу, вже скаржились на те, що Logitech додала програму запуску ChatGPT до своїх периферійних пристроїв.

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