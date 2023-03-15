Львівська команда Skeiron створила 3D-тур Маріупольським драмтеатром — початок масштабного проєкту зі створення 3D-моделей пам’яток культури України

Віртуальні тури різними локаціями, що засвідчують наслідки російського вторгнення, стали важливою частиною культурної спадщини України. Чергове вагоме поповнення — 3D-тур Маріупольським драмтеатром, одного із головних символів незламності України. Його створила Львівська студія Skeiron, яка диджиталізує об’єкти культурної спадщини та музейні експонати.

3D-модель театру є у відкритому доступі — це частина ініціативи #SaveMariupolHeritage зі створенням більшого 3D-туру по інших пам’ятках Маріуполя, який своєю чергою є частиною масштабнішого проєкту #SaveUkrainianHeritage. Судячи з опису, це своєрідний віртуальний музей культурної спадщини України. Команда Skeiron, спираючись на сучасні технології 3D-сканування, хоче фіксувати стан пам’яток культурної спадщини України, що в майбутньому допоможе максимально точно відновити їх у разі руйнування, зокрема й внаслідок атаки російською ракетою.

“Проєкт #SaveMariupolHeritage – це початок великого проєкту про Маріуполь. Зараз проєкт презентує 3D-хмару точок центральної частини міста та 3D-тур по Маріупольському драматичному театру. Цим проєктом ми хочемо привернути увагу світу до Маріуполя й продовжити відроджувати інші важливі архітектурні та історичні пам’ятки міста.” – коментує співзасновник студії Skeiron Андрій Гривнак.

Створення тривимірної цифрової моделі театру тривало понад три місяці. Команда використала передову технологію фотограмметрії: робили зображення екстер’єру та інтер’єру театру, а потім перетворили їх на 3D-модель із картою глибини. За словами творців проєкту, довгі терміни зумовлені, зокрема й нестачею необхідних детальних даних будівлі, які було дуже непросто знайти у відкритих джерелах. Фото та відео, шукали “по дрібках” аби відтворити повномасштабну 3D-модель будівлі.

Стартап Skeiron заснували у 2016 троє однокласників: Юрій Преподобний, Андрій Гривняк та Володимир Заяць. Раніше львівська команда розробила пам’ятки архітектури в 3D форматі для Google та проєкт Pocket city AR. Наразі у Google пошуку доступні понад 40 українських пам’яток у 3D, зокрема Домініканський та Софійський собор.