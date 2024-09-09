Лише 9% українців підтримують ідею блокування Telegram – опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування, щоб з’ясувати сприйняття українцями загроз поширення російської пропаганди в соцмережах та ставлення до заборони Telegram. Опитування проводилось 1-6 вересня 2024 року методом телефонних інтерв’ю 1015 респондентів у всіх підконтрольних регіонах України.
Переважна більшість респондентів (71%) вважають досить або навіть дуже серйозною загрозою поширення російської дезінформації та пропаганди в соціальних мережах. При цьому третина опитаних вважають цю загрозу до однієї з найбільших – 33%. Решта 38% відзначають, що ця загроза хоч і серйозна, але не є однією з найбільших. Водночас 23% респондентів стверджують, що це не є значною загрозою або взагалі немає загроз. Хоча з них 18% визнають, що певна шкода таки є.
Фахівці КМІС також запитали українців про їхнє ставлення до заборони Telegram в Україні. З’ясувалося, що нині лише 9% респондентів підтримують ідею повної заборони месенджера, які періодично озвучують представники української влади. Водночас 26% опитаних вважають, що Telegram не варто жодним чином контролювати. Натомість більшість українців (54%) вважають, що не варто повністю забороняти Telegram в Україні, а треба запровадити певні обмеження і контроль – як-от блокування окремих каналів тощо.
На графіку нижче дані наведені у розрізі того, наскільки респонденти в цілому вважають серйозною загрозою безпеці російську дезінформацію і пропаганду в соціальних мережах. Навіть серед тих, хто вважає загрозу дуже серйозною, лише 15% виступають зараз за повну заборону Telegram в Україні.
Тим респондентам, які наразі не підтримують повну заборону Telegram в Україні, ставилося додаткове запитання, чи вони підтримають заборону, якщо власники месенджера відмовляться блокувати певні Telegram-канали. Причому реалізовувався експеримент і кожному респонденту пропонував лише один з типів телеграм-каналів, які в гіпотетичному сценарії власники Telegram відмовлялися блокувати. Отримані результати наведені нижче на графіку. Ті респонденти, які одразу були за повну заборону Телеграм, рахувалися тут як ті, хто підтримують заборону.
У тому випадку, якщо власники Telegram категорично відмовляться блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, 60% українців підтримали б повну заборону месенджера. Водночас не підтримали б блокування 32%.
Водночас більшість українців підтримали б заборону Telegram, якби власники месенджера відмовились блокувати канали, які використовуються російськими окупантами для зв’язку, та канали з поширення наркотиків. Так, у разі відмови блокувати канали російських окупантів, які використовуються для зв’язку, 71% підтримають заборону (не підтримають – 21%). У разі відмови блокувати канали з поширення наркотиків 70% підтримають заборону (не підтримають – 20%).
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Джерело: КМІС
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