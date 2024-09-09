Telegram шкідливий та становить загрозу нацбезпеці. Всі канали треба реєструвати – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов дав велике інтерв’ю «Радіо Хартія». Серед інших тем він також розповів, що месенджер Telegram становить загрозу національній безпеці.

Кирило Буданов вважає, що Telegram в Україні треба жорстко регулювати через загрозу національній безпеці.

«Telegram – це шкідливо. Я ніколи не боявся цього казати й прямо кажу. Telegram – це, реально, в нашому розумінні, це загроза нашій національній безпеці», – заявив начальник ГУР.

Начальник ГУР також додав, що наразі Telegram є основним джерелом отримання новин та інформації в Україні. Месенджер зміг обійти за популярністю всі інші джерела.

Водночас Кирило Буданов каже, що не хоче блокування месенджера на території України. Він вважає, що зробити це «досить складно, однак, можливо». Проте замість блокування він пропонує провести повну реєстрацію всіх Telegram-каналів.

«Якщо ти хочеш віщати якісь новини — будь ласка, зареєструйся, щоб усі розуміли, що це канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином рф, який проживає в місті Москва, чи за паном… громадянином України. І тоді він є відповідальність у людини особиста за те, що він там розміщає», — пояснив свою позицію Буданов.

Він додає, що деякі канали розміщають цензурні матеріали, і мова йде не лише про війну. І за це немає ніякої відповідальності. А вона повинна бути.

Також Буданов торкнувся теми блокування російських соцмереж «Вконтакте» та «Одноклассники». Він каже, що у випадку Telegram провести аналогічне блокування важче з технічних причин. Але це можливо.

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Що стосується питання Twitter, шкідливий він чи ні, Буданов відповів: «Дивлячись, хто що на ньому розміщує». Але в цілому голова ГУР не вважає X/Twitter шкідливим, тому що це не те джерело, яке масово використовує наш противник.

Нагадаємо, ще на початку року представники української влади почали обговорювати ідею штрафів та державного контролю діяльності Telegram. А минулого місяця голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив про необхідність блокування Telegram в Україні.

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