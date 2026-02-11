tradfi
Манґа "Дух в оболонці" вперше вийде українською: передзамовникам — листівка з автографом Шіро Масамуне

Катерина Левицька

Манґа "Дух в оболонці" вийде українською: передзамовникам — листівка з автографом Шіро Масамуне
"Дух в оболонці" / ARTBOOKS

Видавництво ARTBOOKS анонсувало випуск українського перекладу для всесвітньо відомої манґи в жанрі кіберпанк “Дух в оболонці” / Ghost in the Shell. Дати старту передзамовлень поки не називають, але очікується, що манґа вийде з друку в травні 2026 року.


“У травні видавництво ARTBOOKS очікує з друку “Дух в оболонці” — проривну манґу від титулованого автора Шіро Масамуне, яка надихнула на створення всесвітньо визнаного однойменного анімаційного фільму. Епічний дистопічний твір про політику, технології та метафізику здобув світову славу як непересічний візіонерський витвір графічної літератури”.

Про що ця історія?

У XXI ст. межа між людиною і машиною невблаганно розмивається відколи люди почали покладатися на потужності механічних імплантів, а роботи отримувати вдосконалення у вигляді тканин людини. І на цьому швидкоплинному тлі, суперагентка-кіборг майор Мотоко Кусанаґі очолює боротьбу із найбільш підступними та небезпечними терористами й кіберзлочинцями, включно із “хакерами духу”, здатними використовувати людино-машинний інтерфейс, перепрограмовуючи людські розуми та перетворюючи людей на маріонеток задля втілення своїх кримінальних задумів.

Коли майор Кусанаґі йде по кіберсліду одного з таких геніальних хакерів, Ляльковода, пошуки заводять її до світу поза інформацією та технологіями, де сама природа свідомості та людської душі перевернута догори-дриґом та вивернута навиворіт.

Перекладач манґи українською — Віталій Данмер. Всім передзамовникам “Духу в оболонці” обіцяють бонус: листівку з автографом самого автора манґи Шіро Масамуне.




