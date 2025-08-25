Новини Кіно 25.08.2025 comment views icon

Марафон в світі "Офісу": серіал "Газета" випустить 10 епізодів за раз

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Марафон в світі "Офісу": серіал "Газета" випустить 10 епізодів за раз
Кадри з серіалу "Газета"

Серіал “Газета”, спіноф культового ситкому “Офіс”, переходить на “марафонську” модель показу і випустить всі 10 епізодів за раз.

Початково планували реліз чотирьох епізодів на момент старту серіалу 4 вересня та випуск решти по одному щотижня, однак від цієї моделі зрештою відмовились. Оригінальний “Офіс” дотримувався щотижневого релізу протягом усіх дев’яти сезонів, за винятком кількох двосерійних епізодів, що виходили в один вечір.

Серіал “Газета” оповідає про занепалу редакцію однієї з газет штату Огайо, яка ділить офіс з виробництвом туалетного папіру, й отримує нового головного редактора Неда Семпсона. Його головна мета — згуртувати колектив і відновити минулу славу Toledo Truth Teller.

Як "Офіс", але без Майкла Скотта: перший трейлер комедійного серіалу "Газета"
Доналл Глісон у серіалі “Газета”

Головну роль взяв на себе Доналл Глісон, відомий роллю Білла Візлі у “Гаррі Поттер і смертельні реліквії”. Серед решти акторського складу з’являються Сабріна Імпаччіаторе, Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг, Тім Кі, а також Оскар Нуньєс, який повторить свою роль з “Офіса”, та запрошені зірки Ерік Рейхілл, Трейсі Леттс, Моллі Ефраїм, Мо Велч, Аллан Хейві, Дуейн Шепард-старший, Нейт Джексон та Ненсі Ленехан.

Оскар Нуньєс у серіалі "Газета"
Оскар Нуньєс у серіалі “Газета”

Утім Оскар — не єдиний зв’язок нового шоу з американським ситкомом. Знімальна група, яка роками фіксувала усі витівки працівників “Дандер Міффлін” під проводом Майкла Скотта, тепер слідуватиме за редакцією газети Толедо.

Шоуранерами серіалу виступили Майкл Коман та творець американського “Офісу” Грег Деніелс, який також самостійно зрежисував перший епізод.

Перший постер і дата виходу серіалу «Газета» / The Paper — спінофу культового «Офісу» з Оскаром, але без Майкла СкоттаЯк "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"Як "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"

“Оригінальний” псевдодокументальний американський ситком “‎Офіс” і сам був римейком британського шоу, однак здобув більшу популярність. З 2005 по 2013 рік загалом було випущено 9 сезонів з 201 епізодом. Серіал отримав 42 номінації на премію “Еммі‎” та звання “Видатного комедійного серіалу” у 2006 році. Головними зірками серіалу були Стів Карелл (Майкл Скотт), Рейн Вілсон (Двайт Шрутт), Джон Кразінські (Джим Халперт), Дженна Фішер (Пем Бізлі), а також Б.Дж. Новак та Мінді Калінг, які окрім акторських, взяли на себе ролі сценаристів.

До 2023 року “‎Офіс” можна було переглянути на Netflix, а нині усі 9 сезонів доступні на Peacock — зокрема й розширені версії відомих епізодів (деякі раніше небачені сцени, як-от з серії про паркур можна переглянути на YouTube).

Як “Офіс”, але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу “Газета”

Джерело: Variety

Популярні новини

arrow left
arrow right
Як "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"
Перший постер і дата виходу серіалу «Газета» / The Paper — спінофу культового «Офісу» з Оскаром, але без Майкла Скотта
Ренді Пітчфорд: "Borderlands 4 нарешті у світі, де технології наздогнали амбіції нашої гри"
Перший погляд на "довгий Нептун": далекобійна ракета стала довшою і ширшою
Астрономи відкрили джерело живлення гігантських зірок
"UE5 — пухлина індустрії". Фани скаржаться, що рімейк Metal Gear Solid Delta зіпсував культову сцену зі Снейком
США марнують десятки тон літію у відвалах металургійних шахт, — дослідження
Родина Візлі на станції Кінґс Кросс: нові кадри зі зйомок "Гаррі Поттера" і перший погляд на Рона "в дії"
Останнє оновлення Windows 11 сповільнило роботу стрімінгу відео
Apple позивається до співробітника з прізвищем Ші через передавання секретів годинників Oppo
Серіал "Декстер: Первородний гріх" закрили після оголошення про 2-й сезон
Вийшла DeepSeek-V3.1: модель ШІ отримала 671 млрд параметрів, гібридне мислення та покращення ефективності
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати