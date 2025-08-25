Марафон в світі "Офісу": серіал "Газета" випустить 10 епізодів за раз

Кадри з серіалу "Газета"

Серіал “Газета”, спіноф культового ситкому “Офіс”, переходить на “марафонську” модель показу і випустить всі 10 епізодів за раз.

Початково планували реліз чотирьох епізодів на момент старту серіалу 4 вересня та випуск решти по одному щотижня, однак від цієї моделі зрештою відмовились. Оригінальний “Офіс” дотримувався щотижневого релізу протягом усіх дев’яти сезонів, за винятком кількох двосерійних епізодів, що виходили в один вечір.

Серіал “Газета” оповідає про занепалу редакцію однієї з газет штату Огайо, яка ділить офіс з виробництвом туалетного папіру, й отримує нового головного редактора Неда Семпсона. Його головна мета — згуртувати колектив і відновити минулу славу Toledo Truth Teller.

Головну роль взяв на себе Доналл Глісон, відомий роллю Білла Візлі у “Гаррі Поттер і смертельні реліквії”. Серед решти акторського складу з’являються Сабріна Імпаччіаторе, Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг, Тім Кі, а також Оскар Нуньєс, який повторить свою роль з “Офіса”, та запрошені зірки Ерік Рейхілл, Трейсі Леттс, Моллі Ефраїм, Мо Велч, Аллан Хейві, Дуейн Шепард-старший, Нейт Джексон та Ненсі Ленехан.

Утім Оскар — не єдиний зв’язок нового шоу з американським ситкомом. Знімальна група, яка роками фіксувала усі витівки працівників “Дандер Міффлін” під проводом Майкла Скотта, тепер слідуватиме за редакцією газети Толедо.

Шоуранерами серіалу виступили Майкл Коман та творець американського “Офісу” Грег Деніелс, який також самостійно зрежисував перший епізод.

“Оригінальний” псевдодокументальний американський ситком “‎Офіс” і сам був римейком британського шоу, однак здобув більшу популярність. З 2005 по 2013 рік загалом було випущено 9 сезонів з 201 епізодом. Серіал отримав 42 номінації на премію “Еммі‎” та звання “Видатного комедійного серіалу” у 2006 році. Головними зірками серіалу були Стів Карелл (Майкл Скотт), Рейн Вілсон (Двайт Шрутт), Джон Кразінські (Джим Халперт), Дженна Фішер (Пем Бізлі), а також Б.Дж. Новак та Мінді Калінг, які окрім акторських, взяли на себе ролі сценаристів.

До 2023 року “‎Офіс” можна було переглянути на Netflix, а нині усі 9 сезонів доступні на Peacock — зокрема й розширені версії відомих епізодів (деякі раніше небачені сцени, як-от з серії про паркур можна переглянути на YouTube).

Джерело: Variety