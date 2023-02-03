Серіал “Офіс” опублікував розширену версію знаменитої сцени з 6-го сезону — де Майкл, Дуайт та Енді захопилися паркуром

На офіційному ютуб-каналі серіалу “Офіс” з’явилась розширена версія сцени, у якій Майкл Скотт із колегами захопився паркуром та намагається відтворити трюки в офісі Dunder Mifflin.

“Офіс” виходив на NBC з 2005 по 2013 роки, охопивши 9 сезонів із 201 епізодом. Серіал мав 42 номінації на премію “Еммі” та виграв трофей “Видатний комедійний серіал” у 2006 році. Однією з особливостей псевдодокументального ситкому було використання прийому “cold open” в епізодах — сцен, які зазвичай взагалі не були пов’язані з подальшим сюжетом, і однією з найвідоміших стала та, де співробітники офісу захопилися паркуром.

Із запізненням у кілька років Майкл Скотт (Стів Карелл), Дуайт (Рейн Вілсон) та Енді (Ед Хелмс) намагаються спричинити інтернет-сенсацію — відзнявши відео із власними спробами відтворити трюки паркуру.

“Мета полягає у тому, щоб дістатися з точки А в точку Б якомога оригінальніше. Де точка А — це ілюзія, а Б — лікарня”, — коментує дії колег Джим (Джон Кразінські).

Нині “Офіс” пропонує подивитися на розширену версію сцени, куди додали моменти з Майклом, який врізається у двері ліфта, а потім стрибає по коридору разом з Дуайтом, а також Енді, який котить гігантську шину. Далі втомлене тріо розміщується у кімнаті відпочинку, чим викликає невдоволення Стенлі (Леслі Девід Бейкер).

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З другого сезону загалом більшість епізодів серіалу розпочиналися з “холодного дебюту” — це, зокрема й сцена, коли Майкл обпік ногу на грилі й вимагав, щоб хтось з колег забрав його; а єдиним його помічником став Дуайт, який так поспішав, що отримав струс мозку.

Сцена з 26 епізоду 5 сезону, мабуть, стала найвпливовішою. У ній Кевін (Браян Баумгартнер) описує процес приготування чилі, перед тим як трагічно впустити страву на підлогу. Успіх епізоду призвів до того, що секретний рецепт Кевіна був оприлюднений у великій кулінарній книзі актора та, на диво, в положеннях та умовах стримінгу Peacock.

Сцена з паркуром й досі залишається однією з найвідоміших сцен-відкриттів, хоча пізніше виходило немало цікавих епізодів: зокрема той, де Джим і Пем вивчили азбуку Морзе, щоб подражнити Дуайта, і той, де нарада щодо безпеки в офісі переростає в обговорення найефективнішого способу вбити Бен Ладена, Гітлера і Тобі одночасно.

Розширені версії цих сцен, а також інший, раніше не опублікований контент, з 1 лютого транслюється на стримінговому сервісі Peacock. Можливо, деякі з них згодом також з’являться на YouTube.

Джерело: Screenrant