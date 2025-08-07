Як "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"

Новини Кіно 07.08.2025 comment views icon

“Газета” — це спіноф хітового серіалу “Офіс”, де повертається та сама команда документалістів і принаймні один колишній співробітник компанії “Дандер Міфлін”.

На цей раз камери спрямовані на працівників невеличкої газети Середнього Заходу під назвою “Toledo Truth Teller”, що переживає складні часи і ділить офісне приміщення з компанією з виробництва туалетного паперу.

В трейлері нам показують нового головного редактора Неда Сімпсона (Доналл Глісон), який має амбітні ідеї для відродження газети в часи розквіту онлайн ЗМІ. Він боротиметься зі скороченням бюджету та всіма силами мотивуватиме різношерстну групу співробітників, яких грають Сабріна Імпаччіаторе, Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг, Тім Кі й Оскар Нуньєс (один з тріо бухгалтерів в “Офісі” зі Стівом Кареллом).

Як "Офіс", але без Майкла Скотта: перший трейлер комедійного серіалу "Газета"
Доналл Глісон, відомий роллю Білла Візлі у “Гаррі Поттер і смертельні реліквії”, грає редактора у серіалі “Газета”

“Не думаю, що мій персонаж взагалі схожий на Майкла Скотта. Якщо ви намагаєтеся конкурувати з тим, що зробив Стів Карелл, або з тим, що зробив Рікі ДжервейсРежисер оригінального британського серіалу , я думаю, це була б величезна помилка”, — говорив Глісон у червневому інтерв’ю. “Вони генії, неймовірні в багатьох різних аспектах. Ми створили абсолютно нового персонажа. І це абсолютно нова схема, але я сподіваюся, що люди також знайдуть причину любити його, просто інакше, ніж раніше”.

Серед запрошених зірок — Ерік Рейхілл, Трейсі Леттс, Моллі Ефраїм, Мо Велч, Аллан Хейві, Дуейн Шепард-старший, Нейт Джексон та Ненсі Ленехан.

“Скільки з вас раніше писали для газети?” — запитує Нед своїх майбутніх журналістів-суперзірок. “Я писав твір в школі”, — відповідає один співробітник. Інший додає: “Я твітив”.

Співавторами серіалу виступили Майкл Коман та Грег Деніелс, який адаптував британський “Офіс” для американського телебачення.

“Газета” дебютує на Peacock 4 вересня з першими чотирма епізодами, решта виходитимуть по два щочетверга до 25 вересня включно. Власне, це не єдина новинка у всесвіті “Офісу”, в жовтні на Prime Video стартує австралійська версія шоу з жіночим втіленням Майкла Скотта.

Популярний псевдодокументальний ситком “Офіс” і сам є римейком британського серіалу, який здобув більшу популярність за оригінал. В центрі сюжету шоу — робочі будні співробітників паперової компанії “Дандер Міфлін” зі Скрентона, Пенсильванія. З 2005 по 2013 рік загалом було випущено 9 сезонів з 201 епізодом. Серіал отримав 42 номінації на премію “Еммі‎” та звання “Видатного комедійного серіалу‎” у 2006 році. Головною зіркою шоу протягом перших семи сезонів був Стів Карелл, який зіграв незграбного, іноді невихованого, але надзвичайно милого боса Майкла Скотта. Серед решти персонажів — Двайт Шрутт (Рейн Вілсон), Джим Халперт (Джон Кразінські) та Дженна Фішер (Пем Біслі), а також Б.Дж. Новак та Мінді Калінг, які окрім акторських, взяли на себе ролі сценаристів.

Джерело: Variety, People

