Мартін Скорсезе каже, що «не має наміру йти на пенсію» і планує зняти «Життя Ісуса» та «Сінатру»

Днями під час пресконференції в Турині 81-річний Мартін Скорсезе розвіяв чутки щодо можливого завершення кар’єри. Легендарний режисер наголосив на своїх планах реалізувати давні задуми — зняти фільми про життя Френка Сінатри та Ісуса Христа.

«Я не маю наміру йти на пенсію. Фільм про Френка Сінатру лише відкладений, тоді як над стрічкою про Ісуса я працюю. Сподіваюся, Бог дасть мені сили та гроші, щоб завершити їх», — зазначив Скорсезе.

За деякими припущеннями, відтермінування «Сінатри» пов’язане з відсутністю дозволу від родини покійного співака на знімання біографічної стрічки. Водночас сценарій «Життя Ісуса» зазнає постійних змін, але Скорсезе планує реалізувати проєкт у найближчому майбутньому. Головну роль у фільмі виконає Ендрю Гарфілд («Соціальна мережа», «Тік-так… БУМ!»).

Наразі Мартін Скорсезе знімає в Італії документальний фільм про древні корабельні аварії. Знімання розпочалися минулого тижня. Окрім цього, режисер натякнув на можливу екранізацію роману Мерілін Робінсон «Дім».

Мартін Скорсезе — один із найвідоміших режисерів сучасності, чия кар’єра налічує понад півстоліття. Він є автором таких фільмів, як «Таксист» (1976), «Скажений бик» (1980), «Славетні хлопці» (1990), «Казино» (1995) та «Вовк із Волл-стріт» (2013).

Скорсезе відомий своїм унікальним режисерським стилем та увагою до деталей. Його фільми часто досліджують теми злочинності, віри та людської природи.

Джерело: World of Reel