Marvel Rivals – командний шутер в дусі Overwatch, але з супергероями та лиходіями Marvel

Marvel та NetEase Games анонсували нову гру Marvel Rivals. Це багатокористувацький командний геройський шутер із супергероями та суперлиходіями Всесвіту Marvel. У ньому дві команди з шести героїв зустрінуться на полях битв, таких як Асгард і Токіо 2099, які розроблені з можливістю руйнування.

Marvel Rivals розробляється командою, що складається з розробників, які працювали над франшизами Call of Duty та Battlefield. Гра має атмосферу Overwatch, будучи безкоштовною грою з розширюваною лінійкою героїв і лиходіїв, але в неї грають від третьої особи. Наразі підтверджено вісімнадцять героїв і лиходіїв: Чорна Пантера, Доктор Стрендж, Грут, Халк, Залізна людина, Локі, Луна Сноу, Меджік, Магнето, Богомол, Неймор, Пені Паркер, Єнот Ракета, Червона відьма, Людина-павук, Шторм, Зоряний Лорд та Каратель.

Принаймні за 12 із цих персонажів можна буде грати в майбутньому альфа-тесті. І враховуючи величезне населення Всесвіту Marvel, можна очікувати, що це число зросте.

Особливістю Marvel Rivals є можливість Team-Up – кілька персонажів можуть об’єднати свої сили для досягнення приголомшливого ефекту. Наприклад, Грут та Єнот Ракета об’єднуються дуетом для стрільби, а Халк може позичити Тоні Старку потужне гамма-випромінювання, щоб посилити його зброю.

В трейлері можна бачити різноманітні сили та здібності, притаманні героям Marvel. Доктор Стрендж створює портали, через які може подорожувати його команда. Локі перетворюється на інших персонажів, отримуючи їх надздібності. Чорна пантера викликає гігантську версію Баста, щоб розгромити ворогів.

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Геймдиректор Marvel Rivals Тадеус Сассер розповів, що герої та лиходії в грі матимуть низку сил, а персонажі не будуть прив’язані до певних класових ролей. Але буде щось подібне до категорій, як-от танк, дамагер і підтримка, щоб допомогти гравцям зрозуміти, що буде робити конкретний герой.

Розробники називають Marvel Rivals шутером через стиль гри, проте в ній буде поєднання стилів бою на відстані, ближнього бою та рукопашного бою.

«Навіщо такому герою, як Халк, давати пістолет?», ─ каже Сассер.

Наразі розробники вдосконалюють деякі правила гри, зокрема щодо вибору персонажів і обмежень, які застосовуватимуться до команд. Деталі щодо ігрових режимів з’являться незабаром. У травні планується запустити альфа-тест гри. Marvel Rivals вийде на ПК, але наразі невідомо, коли це станеться.

Джерело: polygon

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