Дедпул у сукні та битва за Мангеттен: Marvel Rivals отримала велике квітневе оновлення

Що нового у квітневому оновленні Marvel Rivals? / Gamerant
NetEase продовжує насичувати свій супергеройський шутер контентом, представивши два послідовні патчі. Поки гравці звикають до футуристичних краєвидів нової карти, Дедпул вирішив змінити звичне трико на вельми екстравагантний образ, який вже став віральним у соцмережах.


Центральна новинапоява карти “Нижній Мангеттен”. За сюжетом, через часову аномалію штаб-квартира корпорації Alchemax з майбутнього (2099 рік) матеріалізувалася просто посеред сучасного Нью-Йорка. Це створило унікальний вертикальний геймплей, де хай-тек архітектура змішалася зі звичними вулицями. До того ж розробники додали цікаву деталь: на Таймс-сквер прямо під час матчів тепер транслюють серіал Wonder Man, що робить світ гри максимально живим.

Технічно патч закрив кілька болючих питань балансу. Виправлено баги з лікуванням Галка та помилку, через яку ульта Соколиного Ока не завдавала шкоди ілюзіям Білої Лисиці. Також розробники обмежили “креативність” Акули Джеффа: тепер він не може за допомогою емодзі затягувати ворогів у зону респавну для миттєвого вбивства. Для тих, хто стежить за метою, оновлений тир-лист героїв для Мангеттена вже показує перевагу персонажів із високою мобільністю.

Найбільш обговорюваною частиною оновлення стали косметичні набори. Дедпул отримав скін “Maid-Pool” (костюм покоївки), а Акула Джефф — відповідний набір “Maid to Chomp”. Це викликало хвилю обговорень щодо монетизації та стилістики Marvel Rivals, але онлайн гри лише підтверджує, що аудиторії до душі такий гумор. Окрім цього, нові образи отримали Залізний Кулак та Невидима Леді.


Джерело: Gamerant

