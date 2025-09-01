Новини Наука та космос 01.09.2025 comment views icon

Математика каже, що життя не повинно існувати, — дослідження

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Математика каже, що життя не повинно існувати, — дослідження
Чорні курці, глибоководні гідротермальні джерела, одне з можливих джерел життя/Wikipedia

Нещодавнє дослідження, проведене науковцем Робертом Ендресом з Імперського коледжу Лондона на основі математичних розрахунків продемонструвало, що однієї випадковості було б недостатньо для виникнення життя на Землі.

Ендрес розробив теорію, відповідно до якої, поява живих організмів на планеті могла бути значно складнішою, ніж вважається. Дослідження виявляє надзвичайну складність утворення структурованої біологічної інформації у реальних добіологічних умовах, підкреслюючи, що виникнення першої живої клітини було вкрай малоймовірним.

За словами самого Роберта Ендреса, це як намагатись написати наукову статтю про походження життя, хаотично розміщуючи букви на сторінці. Дослідник використовував теорію інформації та алгоритмічну складність, аналізуючи, скільки часу знадобилося б першій живій клітині, відомій як протоклітина, для самозбирання з простих хімічних компонентів.

Результати математичних обчислень показують, що це було б вкрай малоймовірно, якщо б базувалось переважно на випадковості у природних умовах. Отримані результати свідчать про те, що випадковість у поєднанні з природними хімічними реакціями може бути недостатнім поясненням виникнення життя в обмежений термін ранньої Землі.

Зазвичай системи прагнуть до хаосу, а не до порядку. У цих умовах формування високоструктурованих компонентів, необхідних для появи живих організмів, зіштовшується із серйозними перешкодами. Це не означає неможливості виникнення життя, однак передбачає, що наявних знань може бути недостатньо.

Ендрес у дослідженні підкреслює, що визначення фізичних принципів, які лежать в основі появи живих організмів з неживої матерії залишається однією  з ключових задач фізики та біології. Автор дослідження також визнає, що вперше запропонована Френсісом Криком та Леслі Оргелом теорія зародження життя десь у Всесвіті, а потім його перенесення на інші планети за допомогою астероїдів та інших небесних тіл, відома як спрямована панспермія, залишається спекулятивною, однак логічно відкритою альтернативою. 

Проте це дослідження не спростовує можливість природного виникнення життя Землі. Натомість воно кількісно оцінює пов’язані з цим математичні складності і припускає, що нам, можливо, потрібно буде відкрити нові фізичні принципи або механізми, здатні подолати ці інформаційні бар’єри. Ця робота є важливим кроком на шляху до суворішого математичного аналізу походження життя.

Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv

Джерело: SciTechDaily

Популярні новини

arrow left
arrow right
Тисячі жителів Норвегії стали «мільйонерами» через помилку в коді держлотереї — виграші завищили в 10 000 разів
Земля дуже маленька: нове фото нашої планети та Місяця з відстані 290 млн км
Штучний інтелект перевершив 30 найкращих математиків світу на випробуванні у Каліфорнії
Електричний струм покращує математичні здібності — сміливий експеримент в Оксфорді
Уламки «підбитого» NASA DART астероїда поводяться неочікувано та небезпечно
ШІ проаналізував 100 000 галактик та уточнив п'ять космологічних параметрів
Чому матерія «вижила» у зіткненні з антиматерією? Вчені близькі до розгадки порушення симетрії Всесвіту
Гамма-лазер зможе точково знищувати ракові клітини або досліджувати структуру Всесвіту
Телескоп Джеймса Вебба відкрив 300 неможливих об’єктів — забагато для сучасних наукових уявлень
Вчені відтворили першу хімічну реакцію у Всесвіті
Китай будує найбільшу у світі сонячну електростанцію площею як Чикаго
Діти проти олдів: Roblox перебив Steam за рекордним онлайном з 45 млн гравців
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати