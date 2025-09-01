Математика каже, що життя не повинно існувати, — дослідження

Чорні курці, глибоководні гідротермальні джерела, одне з можливих джерел життя/Wikipedia

Нещодавнє дослідження, проведене науковцем Робертом Ендресом з Імперського коледжу Лондона на основі математичних розрахунків продемонструвало, що однієї випадковості було б недостатньо для виникнення життя на Землі.

Ендрес розробив теорію, відповідно до якої, поява живих організмів на планеті могла бути значно складнішою, ніж вважається. Дослідження виявляє надзвичайну складність утворення структурованої біологічної інформації у реальних добіологічних умовах, підкреслюючи, що виникнення першої живої клітини було вкрай малоймовірним.

За словами самого Роберта Ендреса, це як намагатись написати наукову статтю про походження життя, хаотично розміщуючи букви на сторінці. Дослідник використовував теорію інформації та алгоритмічну складність, аналізуючи, скільки часу знадобилося б першій живій клітині, відомій як протоклітина, для самозбирання з простих хімічних компонентів.

Результати математичних обчислень показують, що це було б вкрай малоймовірно, якщо б базувалось переважно на випадковості у природних умовах. Отримані результати свідчать про те, що випадковість у поєднанні з природними хімічними реакціями може бути недостатнім поясненням виникнення життя в обмежений термін ранньої Землі.

Зазвичай системи прагнуть до хаосу, а не до порядку. У цих умовах формування високоструктурованих компонентів, необхідних для появи живих організмів, зіштовшується із серйозними перешкодами. Це не означає неможливості виникнення життя, однак передбачає, що наявних знань може бути недостатньо.

Ендрес у дослідженні підкреслює, що визначення фізичних принципів, які лежать в основі появи живих організмів з неживої матерії залишається однією з ключових задач фізики та біології. Автор дослідження також визнає, що вперше запропонована Френсісом Криком та Леслі Оргелом теорія зародження життя десь у Всесвіті, а потім його перенесення на інші планети за допомогою астероїдів та інших небесних тіл, відома як спрямована панспермія, залишається спекулятивною, однак логічно відкритою альтернативою.

Проте це дослідження не спростовує можливість природного виникнення життя Землі. Натомість воно кількісно оцінює пов’язані з цим математичні складності і припускає, що нам, можливо, потрібно буде відкрити нові фізичні принципи або механізми, здатні подолати ці інформаційні бар’єри. Ця робота є важливим кроком на шляху до суворішого математичного аналізу походження життя.

Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv

Джерело: SciTechDaily