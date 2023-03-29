McDonald’s з’явився у Bolt Food – у застосунку нині представлені 21 заклад Києва та 4 зі Львова

З 29 березня 2023 року страви McDonald’s можна замовляти через програму Bolt Food. Доставка діятиме в радіусі 2 км, а замовлення обіцяють надати протягом 30 хвилин.

Запуск сервісу для закладів швидкого харчування McDonald’s буде здійснюватися поетапно – з 29 березня в Bolt Food буде представлений 21 ресторан столиці та 4 ресторани у Львові. Після періоду тестування та відпрацювання усіх процедур, у застосунок додадуть решту київських та львівських закладів McDonald’s.

Поступово послуга доставки їжі з McDonald’s у додатку Bolt Food розширюватиметься на інші міста України, де працює сервіс.

«McDonald’s – це легендарний бренд, і ми дуже раді, що Україна нарешті доєдналася до переліку країн, де Bolt Food та McDonald’s успішно співпрацюють і розвивають ринок доставки. Як тут не згадати неперевершену класику з відомого кінофільму: «Гадаю, що це початок чудової дружби». У виграші будуть усі, і насамперед українські споживачі», – заявив Іван Гринчук, керівник напряму доставки їжі Bolt Food в Україні.

З вересня 2022 року McDonald’s відновив роботу понад 60% ресторанів у центрі та на заході країни. З 1 лютого компанія відкрила ще три ресторани у Києві, а незадовго до нового року McDonald’s запрацював у Бучі. Днями ще 5 закладів відновили роботу в Одесі.

Дізнатися про актуальний статус роботи закладів можна за посиланням.