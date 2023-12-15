Медичний регулятор США розглядає використання MDMA (екстазі) — як препарат для лікування посттравматичного синдрому

У разі схвалення — світ отримає перше у своєму роді комбіноване лікування для ПТСР у поєднанні психоделіків із розмовною терапією.

Цього тижня корпорація громадського порядку, яка займається вивченням переваг психоделічних препаратів, подала заявку до Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) на дозвіл використання MDMA — він же екстазі, моллі або манді — у поєднанні з розмовною терапією для лікування ПТСР Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події..

Схвалення також вимагатиме від Адміністрації з контролю за наркотиками перекласифікувати MDMA із категорії наркотиків, що «наразі не прийнятні для медичного використання та мають високий потенціал для зловживання‎» (у перелік також входять ЛСД, героїн і марихуана).

У заявці стверджують, що вона базується на двох сліпих, плацебо-контрольованих дослідженнях. Перше, опубліковане в Nature Medicine у 2021 році, включало загалом 90 учасників із помірним ПТСР і виявило, що розмовна терапія з використанням MDMA значно покращила показники пацієнтів за шкалою посттравматичних стресових розладів — порівняно з учасниками, які отримували розмовну терапію з плацебо. У другому, опублікованому у вересні в журналі Nature Medicine, результати підтвердилися серед 104 учасників із помірним або важким посттравматичним стресовим розладом (73% мали важкий ПТСР).

В обох дослідженнях учасники приймали дози від 80 до 180 мг MDMA або плацебо на початку трьох восьмигодинних сеансів, які проводилися з інтервалом приблизно в місяць. Між цими сеансами експериментального лікування учасники також мали три 90-хвилинні сеанси, щоб обробити експериментальний досвід.

MDMA — із важкою хімічною назвою 3,4-метилендіоксиметамфетамін — впливає на нейромедіатори в мозку, зокрема підвищуючи активність серотоніну, дофаміну та норадреналіну. Це призводить до того, що люди, які приймають наркотик, відчувають ейфорію, бачать галюцинації й мають загострене чуттєве сприйняття та комунікабельність. Водночас це може викликати плутанину, депресію та параною, і його використання в психотерапії досліджується десятиліттями.

Лікування, описане у двох дослідженнях, передбачає тривалі — і, ймовірно, дорогі — сеанси терапії з висококваліфікованими терапевтами. The Washington Post опублікувала приблизну ціну від $13 000 до $15 000 за цикл лікування, і наразі незрозуміло, чи покриватиме це медичне страхування, якщо його схвалить FDA

У FDA є 60 днів, аби оголосити, чи прийме вона заявку до розгляду, і власне яким він буде — пріоритетним (6 місяців) чи стандартним (10 місяців). У 2017 році Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів класифікувало MDMA яку «проривну терапію», розроблену, щоб прискорити створення та перевірку ліків для серйозних захворювань.

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Єдиним психоделіком, який на сьогодні схвалило FDA, є ескетамін — різновид кетаміну, який був схвалений у 2019 році для стійкої до лікування депресії.

Джерело: Ars Tecnica