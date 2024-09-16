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Режисер «Мегалополіса» Френсіс Форд Коппола мав амбітний план використати технологію розпізнавання голосу, щоб глядачі могли «спілкуватися» з персонажем Адама Драйвера під час кінопоказів.

Коппола розкрив свій інноваційний задум для показів фільму «Мегалополіса» в інтерв’ю виданню The Telegraph. Режисер прагнув створити унікальний досвід для глядачів, даючи їм змогу взаємодіяти з головним героєм стрічки.

Ідея полягала у використанні програмного забезпечення для розпізнавання голосу. Це дало б змогу аудиторії ставити запитання персонажу, якого грає Адам Драйвер. Система мала автоматично обирати найдоречнішу відповідь і відтворювати відповідний відеофрагмент на екрані.

Для реалізації цього задуму Коппола залучив компанію Amazon. Технологічний гігант погодився створити спеціальну версію свого голосового помічника Alexa. Проте проєкт зазнав невдачі через масові скорочення персоналу в Amazon у 2022 році, внаслідок яких звільнили команду, що працювала над цією розробкою.

«Лише уявіть! — сказав Коппола. — Ви могли б подивитися “Мегалополіс” п’ять разів за перший тиждень прокату, і щоразу фільм був би іншим! Це стало б поєднанням кіно майбутнього та античного театру в одному!»

Попри невдачу, Коппола не полишив ідею повністю. Адам Драйвер запропонував альтернативний варіант: зберегти одну з підготовлених відповідей для реагування на заздалегідь визначене запитання від працівника кінотеатру.

Цю концепцію частково втілили під час фестивальних показів «Мегалополіс». Ось скорочена версія розповіді Vogue про один із таких показів:

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Десь посеред фільму, коли Цезар у виконанні Драйвера говорив до камери, екран раптово погас. Залунали поодинокі розгублені оплески тих, хто вирішив, що це фінал — якби ж нам так пощастило. Але потім, коли світло все ще було вимкнене, чоловік вибіг на сцену перед кіноекраном, тримаючи довгий мікрофон. …Ставши збоку сцени, освітлений прожектором, чоловік повернувся до Драйвера, який знову з’явився на екрані, і поставив йому запитання, наче беручи участь у якійсь дивній пресконференції часів пандемії у Zoom. Драйвер відповів, а чоловік знову швидко зник зі сцени. Це було настільки дивно і здавалося настільки безглуздим, що я не знав, як на це реагувати.

Хоча повномасштабна реалізація початкового задуму Копполи не відбулася, елементи інтерактивності планують включити до показів фільму у деяких кінотеатрах Великої Британії.

Фільм «Мегалополіс» Френсіса Форда Копполи буде доступний для перегляду в кінотеатрах України з 26 вересня. Нещодавно вийшов фінальний трейлер українською.

Джерело: The Verge

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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